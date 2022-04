L'avocat d'AMLO a rappelé l'anarchie à 17 ans : « Le peuple a fini par lui donner raison »

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Dix-sept ans se sont écoulés depuis que le Congrès a décidé de retirer le chef du gouvernement du District fédéral, le perrédiste Andrés Manuel López Obrador, pour outrage à une décision de justice.

De nombreux hommes politiques qui sont restés proches du Président de la République, ont publié leurs messages de soutien et de commémoration pour le désormais porte-drapeau du Mouvement de régénération nationale (Morena).

Horacio Duarte, chef de l'Agence nationale des douanes du Mexique, était député fédéral en 2005 lorsque le Congrès a décidé de prendre Andrés Manuel López Obrador dans l'anarchie, et il était son avocat pendant cette période.

Duarte a également été le président de la section d'instruction du Congrès, composée de quatre députés, où la proposition desafuero est arrivée plus tôt que partout ailleurs. Le vote est resté entre les mains de deux députés du PRI, un PAN et qui ont écrit le fil de discussion.

Pour cette raison, 17 ans après le processus, il a écrit un fil de discussion sur Twitter avec les mémoires, photographies, vidéos et événements les plus importants dont il a encore des fresques en mémoire depuis lors.

D'abord, a-t-il souligné, c'est un jour dont « il faut se souvenir comme du jour où l'une des bévues politiques les plus spectaculaires de la politique mexicaine a été consommée ».

Plus tard, il a ajouté qu'il était toujours certain, de par son rôle de défenseur juridique du chef du gouvernement de Mexico de l'époque, qu' « il ne serait qu'un pas en avant pour la justification de la transformation que nous vivons aujourd'hui ».

En outre, ils ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'un processus symbolique, car aucun argument juridique ne pouvait attaquer le Tabasqueño, López Obrador.

Dans ce contexte, Duarte a assuré que ce processus était promu par les chefs de la faction PRI et PAN de l'époque au Congrès de l'Union, ainsi que par le ministre Mariano Azuela, les 360 députés qui ont voté pour éliminer la juridiction et « les mafias des affaires », qui, a-t-il ajouté, « participeraient plus tard au Fraude électorale de 2006. »

Derrière l'événement, ils avaient l'objectif supposé de « sortir l'actuel président du Mexique de la course électorale » par la persécution politique, mais au lieu de cela, a-t-il insisté, « le peuple a fini par être d'accord avec lui ».

Pour Horacio Duarte, c'est également l'événement qui a fait place aux « projets des deux nations auxquels nous sommes encore confrontés aujourd'hui » ; d'une part, « l'un où prévalent la corruption, l'influentisme et la reddition de notre souveraineté », et d'autre part « où il est régi par la volonté populaire et la défense de la nation ».

En ce qui concerne les personnes qui ont ensuite joué dans le différend juridique, Duarte s'est demandé où elles se trouvent et ce qu'elles font actuellement, ce à quoi il a répondu : « Plus tard, se cachant derrière des personnalités des médias et des trafiquants d'influence ».

Ce dernier, a-t-il dit, ne se rendait pas compte à ce moment-là que prendre le chef du gouvernement du District fédéral, plutôt que des dommages, représentait une aide involontaire pour « construire quelque chose qui, à ce jour, perdure avec plus de vitalité que jamais », en référence au projet de la Quatrième Transformation du Mexique.

Pour cette raison, 17 ans après avoir connu l'anarchie, il a rappelé qu'ils continueront de progresser dans la création d'un gouvernement qui ne représente que l'agenda des personnes qui ont voté pour, où il s'engage à renforcer les institutions et l'État de droit.

« Aujourd'hui plus que jamais, nous réitérons les valeurs qui consistent à ne pas mentir, à ne pas voler et à ne pas trahir les gens. Et comme ça le 7 avril 2005, nous allons continuer à marcher avec Andrés Manuel López Obrador », a-t-il écrit.

