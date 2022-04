L'adjointe de Morena, Marisol García, a insulté les législateurs du PAN

La députée de Morena, Marisol García Segura, connue sous le nom de Marisol Gasé, a de nouveau joué le rôle principal dans un scandale en insultant les législateurs de l'opposition de la Parti d'action nationale (PAN) lors de la session plénière de la Chambre des députés. García Segura a lancé l'insulte « pendej*s » lorsque les micros à la tribune étaient allumés, après que sa collègue María del Rosario Reyes Silva a demandé au conseil d'administration de rattraper le temps où les législateurs du PAN siégeaient.

Le député fédéral a accompagné Reyes Silva pour fonder une initiative visant à accorder l'assistance d'un interprète aux membres des peuples autochtones détenus en cas de flagrance. Lorsque les panistas ont célébré l'intervention de la députée Margarita Zavala et sont retournés à leurs sièges, Gasé a d'abord montré ses pouces aux députés, puis s'est mis à rire avec les femmes qui l'entouraient et c'est alors qu'il a lancé l'insulte.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

« Ceux en bleu », « regardez-les » sont des expressions que les députés ont faites devant le micro ouvert de la tribune. « Il faut donner de la dignité à la Chambre », lance-t-il en riant, suivi d'un « Pendej*s ». À ce qui a été entendu plus tard : « Reyes Silva demande un peu de silence et de respect dans cette Assemblée, afin que les députés puissent être assis à leur place afin que nous puissions assister respectueusement à leur initiative », par Karla Yuritzi Almazán, actuelle présidente du conseil d'administration.

Cependant, ce n'est pas la première fois que Marisol Gasé est impliquée dans ce type de scandale, car en novembre de l'année dernière, elle a montré une affiche avec le mot » culer* » à la perrédiste Olga Prickly Light. C'est parce qu'Espinosa a démontré son désaccord avec les femmes de Morena qui n'ont pas approuvé plus de budget pour les questions de genre ou se sont prononcées en faveur de l'interruption légale de grossesse. Ce que Gasé a fait a été rejeté par des centaines d'utilisateurs sur Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

« Je préfère être une femme de gauche dans le PRD plutôt que d'être une brebis qui suit une oie », a déclaré Espinosa. Ce à quoi Gasé a répondu par l'insulte écrite sur un tableau noir qu'il a soulevé pour que toutes les personnes présentes puissent l'observer.

À cela, le sénateur Kenya López Rabadán a commenté sur Twitter : L'une des actrices de @lasreinaschulas est un adjoint de Brunette. Elle s'appelle @marisolgase et aujourd'hui elle a fait référence de cette façon à propos d'un collègue adjoint. Nous allons avoir des divergences au sujet du pays et de ses solutions. MAIS LE RESPECT ET LA NON-AGRESSION ENTRE LES FEMMES SONT NÉCESSAIRES, DÉPUTÉ. Pas comme ça », en plus de joindre la photo de Gasé à l'affiche.

De même, l'ancien président de la République mexicaine Felipe Calderón Hinojosa a écrit sur son Twitter : « La bassesse avec laquelle agissent les députés de Morena n'est pas coïncidence. Il répond à la polarisation semée depuis les conférences du matin. Mais autre chose : leurs dirigeants, tant dans la chambre que le président López Obrador lui-même, pourraient les rappeler à l'ordre et les amener au respect. Ils ne le font pas ! »

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

D'autre part, la sénatrice Citlalli Hernández Mora a commenté dans un tweet : « La Rép. Marisol Gasé est honnête ; ceux qui ont pillé ce pays et bénéficié de la politique des Moches sont effrayés par son utilisation intensive du langage. Ils seront toujours hypocrites et à double face. Aie peur des temps où la Chambre était un butin de députés. »

