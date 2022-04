Congrès : L'exonération de l'IGV sur les produits du panier de base signifie une réduction des prix de 15,25 %

Ce jeudi 7 avril, la session plénière du Congrès a approuvé une initiative visant à exonérer la taxe générale de vente (IGV) pour aliments de base du panier familial de base (poulet, œufs, nouilles, farine, viande, entre autres). Ainsi, s'il était entièrement transféré au consommateur final, les prix diminueraient de 15,25 %.

Selon le professeur et expert financier de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, le chiffre de réduction ne peut pas être de 18%, car ce chiffre correspond à la « valeur de vente » et non au « prix de vente », il s'agit du montant final payé pour un produit. Le prix de vente correspond à la valeur de la vente plus la TVA.

L'initiative propose d'établir l'exonération de la taxe générale de vente (IGV), qui taxe l'importation ou la vente intérieure de poulet, d'œufs, de lait, de farine de blé, de nouilles, de sucre et de produits à base de viande. Il propose également de créer un mécanisme pour l'utilisation et le retour du crédit d'impôt accumulé IGV qui aurait imposé l'acquisition de matières premières et d'intrants et d'autres services utilisés dans le processus de production d'aliments exonérés.

Toutefois, l'expert estime que, dans la pratique, le pourcentage de réduction des prix sera inférieur à 15,25 %. En effet, « les entreprises ont récupéré l'IGV des achats avec l'IGV des ventes (crédit d'impôt), et si le produit final est exonéré, la TVA payée sur certains achats deviendra un « dépassement de coûts » ». Cela signifie que, lorsque le montant pour le paiement de la TVA n'est pas récupéré, il sera transféré au consommateur.

La norme approuvée s'applique à partir du premier jour civil du mois suivant la date de sa publication et jusqu'au 31 décembre 2022.

VOTE AU CONGRÈS

En raison des manifestations des citoyens concernant l'augmentation des prix du panier familial, la proposition a été soutenue par 97 membres du Congrès, neuf contre et deux abstentions. Par la suite, par 96 voix pour, dix contre et une abstention, il est disculpé du second tour de scrutin.

En plus de ce qui précède, l'annexe I-A est incorporée dans le texte unique ordonné de la loi générale sur la taxe de vente et la taxe à la consommation sélective, approuvée par le décret suprême 055-99-EF.

Cependant, il est établi que la demande de remboursement du crédit d'impôt accumulé et inutilisé, qui peut être soumise tous les trois mois et pour un montant minimum d'une unité fiscale (UIT). Le formulaire, les délais et les autres conditions sont réglementés par Sunat.

Dans le même temps, en tant que dernière disposition supplémentaire, il est prévu que, par un décret suprême approuvé par le ministre de l'économie, les règlements nécessaires à l'application de la loi soient établis.

La disposition supplémentaire transitoire fait référence au fait que le pouvoir exécutif est chargé de former une commission multisectorielle composée d'un représentant des ministères de l'économie, du développement agricole et de l'énergie, chargée d'évaluer la réduction des coûts des produits alimentaires et des mécanismes visant à profiter à Amazon.

Il est également établi que Sunat et Indecopi seront responsables du suivi des prix de vente au consommateur final des produits alimentaires qui font partie du panier familial de base.

« Il a été possible d'approuver l'exemption de l'IGV que certains produits du panier familial soient trouvés et je pense que c'est très important car cela aidera à faire une pause pour les familles qui ont subi la hausse des prix tous ces jours. Je pense que lorsque le Congrès de la République a des points communs, des projets importants émergent », a déclaré la députée Rosangella Barbarán à Radio Exitosa.

