Chihuahua et Tamaulipas ont une fois de plus enregistré le prix de l'essence le plus bas du pays

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Dans diverses régions du pays, le prix de l'essence a augmenté de façon exponentielle pour dépasser 21 pesos mexicains dans certains établissements. Ce n'est pas le cas à la frontière entre Chihuahua et Tamaulipas, car le soi-disant gasolinazo s'est stabilisé, ce qui a conduit les consommateurs à trouver les prix les plus bas du carburant.

Dans les deux États, le prix de l'essence s'est stabilisé puisque l'essence Magna est actuellement vendue à 16 pesos le litre et à 18 pesos la prime, enregistrant des coûts bien inférieurs à ceux habituels au Mexique.

Cette situation est due au fait que les subventions et les incitations fiscales accordées par le gouvernement fédéral ont permis de présenter le prix de l'essence à un peu plus de 16 pesos le litre. Cependant, le 1er avril, l'élimination de la relance du carburant a été décrétée à la frontière nord du pays et, avec elle, le carburant a dépassé les 20 pesos dans la région.

Los precios rebasaron los 20 pesos mexicanos. Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

Cela a provoqué des files d'attente pouvant aller jusqu'à plus d'une heure, ainsi qu'une pénurie de carburant dans les stations de répartition, face au mécontentement, le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) ) est intervenu et a clarifié la fourniture d'essence à l'endroit susmentionné, il a donc expliqué dans un communiqué officiel que :

« Cela est dû au fait que les prix de l'essence aux États-Unis sont plus élevés qu'au Mexique et que les citoyens de ce pays traversent la frontière pour s'approvisionner eux-mêmes. Même avec la mise à jour temporaire des stimuli de l'essence aux frontières, en moyenne, les prix au Mexique continuent d'être inférieurs à aux États-Unis États-Unis ».

Il a donc fallu du temps pour que les montants se stabilisent à nouveau, se classant aux coûts les plus bas du pays.

Après la réapplication de la subvention, des personnes du Texas et du Nouveau-Mexique ont traversé le pays pour obtenir du gaz jusqu'à quatre pesos de moins que la normale. Dans le pays voisin, le gallon de carburant coûte en moyenne quatre dollars, soit environ 20 pesos mexicains par litre. Étant donné que ces stimuli dans le nord ont été créés pour offrir un prix compétitif par rapport à la valeur des carburants aux États-Unis.

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022. Fotógrafo: Bloomberg/Bloomberg

Jeudi dernier, le 7 avril, la législatrice du groupe parlementaire Morena, Olivia Esquivel Nava, a présenté un projet de loi au Chambre des députés dans laquelle elle a proposé que les stations-service vendant des litres de carburant incomplets soient passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans d'emprisonnement, pratique courante dans les stations du pays.

L'initiative de réforme ajoute l'article 389 au Code pénal fédéral pour punir cette période d'emprisonnement, ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 120 fois la valeur quotidienne de l'Unité de mesure et de mise à jour (UMA), soit jusqu'à 11 546 pesos.

Le 15 mars, Profeco a annoncé qu'il intensifierait les contrôles dans les stations-service signalées pour ne pas donner un litre d'essence incomplet ou le vendre à des prix supérieurs à la moyenne.

Ricardo Sheffield Padilla, responsable de l'agence, a demandé aux stations-service de ne pas abuser, car le gouvernement mexicain ne facture pas la taxe spéciale sur la production et les services (IEPS) pour réduire l'impact de la hausse des prix mondiaux du carburant due à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

En la frontera norte del país se presenciaron largas filas de hasta una hora en las diversas gasolineras de la zona. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Il a expliqué que dans le pays, il n'y a pas de contrôle des prix de l'essence ; cependant, des contrôles sont effectués sur ceux qui présentent des prix bien au-dessus de la moyenne parce qu'ils reçoivent des plaintes des consommateurs.

