C'est imparable ! María Camila Osorio accède à la demi-finale de la Coupe Colsanitas 2022

Dans l'après-midi de ce vendredi 8 avril, la défenseure du titre de la Coupe Colsanitas, María Camila Osorio, a affronté la joueuse russe Elina Avanesyan en quarts de finale.

Osorio a remporté sa troisième victoire consécutive à l'Open WTA 250 de Bogotá après s'être imposé en deux sets [6-1] et [6-4] le 170e joueur de tennis turc du classement WTA.

La Cucuteña, actuellement classée 33e au classement WTA, a continué de montrer son favoritisme dans le championnat colombien organisé à la Cour centrale du Country Club de Bogotá avec sa 38e victoire dans les tournois professionnels dans la catégorie individuelle féminine.

L'athlète de 20 ans a eu besoin d'une heure et 30 minutes pour conserver le match contre l'Européenne et s'est démarquée au deuxième point du troisième match avec un puissant revers croisé qui l'a classée comme candidate pour l'emporter contre ses fans :

Le North Santander a insisté avec sa formule et les résultats se sont reflétés dans les erreurs d'Avanesyan.

Ce fut le point de rencontre décisif d'Osorio dans la finale 6-4 avec l'avantage pour la Colombienne, qui l'a classée parmi les quatre meilleures joueuses de tennis de la compétition :

Dans la prochaine phase de la compétition (demi-finale), María Camila affrontera la joueuse brésilienne Laura Pigossi, numéro 212 du classement WTA, un engagement qui sera joué ce samedi 9 avril à 10h00, heure colombienne :

Voici comment se déroule le tableau des qualifications de la Coupe Colsanitas 2022 :

Il convient de rappeler qu'Osorio participe également en double à la Coupe Colsanitas 2022 et qu'il est également demi-finaliste dans cette catégorie avec sa coéquipière brésilienne Beatriz Haddad Maia, avec qui il a battu en deux sets le 6 avril [6 (4) - 7 (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)) et [5-7] le duo formé par le grec Valentini Valentini Grammatikopoulou et la russe Amina Anshba.

Désormais, Osorio Serrano et Haddad Maia affronteront le duo formé par l'Australienne Astra Sharma et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi dans la meilleure étape de quatre couples ce vendredi après-midi à 15h00, heure colombienne.

Pendant ce temps, c'est le classement pour le titre en double, qui a été insaisissable pour la Cucuteña dans sa carrière professionnelle et dans lequel les Colombiennes María Fernanda Herazo et Yuliana Lizarazo sont également en compétition :

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

La défense du titre ainsi que deux autres réalisations potentielles dans son palmarès seront le défi de la représentante colombienne du tennis féminin qui vient de participer à l'Open d'Indian Wells aux États-Unis ; la WTA 250 à Monterrey ; la WTA 250 à Guadalajara et l'Open d'Australie 2022.

Les matchs de María Camila Osorio et des autres participants de la Coupe Colsanitas 2022 peuvent être vus via le signal Star Plus et DirecTV Sports Colombia jusqu'au 10 avril.

