C'est ainsi que fonctionnera TransMilenio pendant la Semaine Sainte à Bogotá

Dans un communiqué, le bureau du maire de Bogotá a détaillé que TransMilenio fonctionnera pendant ses heures normales et fonctionnera pendant les jours de la Semaine Sainte.

Tout d'abord, les jeudi 14 et vendredi 15 jours fériés, le réseau principal fonctionnera aux mêmes heures de fonctionnement du lundi au samedi, de 4 h 00 à 22 h 00.

En ce qui concerne les bus du système intégré de transport public (SITP), le bureau du maire a suggéré aux utilisateurs de consulter l'application TransmiApp, car les véhicules ne démarrent ou ne finissent pas leur fonctionnement en même temps. Grâce à cet outil, les passagers pourront vérifier leurs trajets en temps réel et ainsi planifier leurs itinéraires.

La Police nationale a lancé le plan de la Semaine Sainte « Soyez passionné par la vie », qui compte 90 000 hommes et femmes, dont 54 600 seront consacrés exclusivement à des activités liées à la tranquillité, à la protection et à la facilité de voyage des voyageurs au cours de cette grande semaine.

Au total, 11 000 hommes et femmes seront policiers dans 3 061 églises et temples religieux, tandis que 3 300 seront stationnés dans 569 sites touristiques à travers le pays.

L'ensemble de la composante police pour Pâques comprend également : 29 000 policiers chargés de la surveillance, 5 900 du Département de la circulation et des transports, 2 500 du tourisme et de l'environnement (Direction de la protection et des services spéciaux), 600 de la Direction de la lutte contre les stupéfiants, 300 de la Police Aviation Area, 1 500 carabiniers, 3 200 du Service du renseignement, 600 de la Direction anti-enlèvement et anti-extorsion, 700 de la Police fiscale et douanière, 1 600 de la Direction des enquêtes criminelles et d'INTERPOL et 7 500 de la Direction nationale des écoles, entre autres.

L'institution dispose actuellement de 31 hélicoptères, 13 avions et 35 drones afin de soutenir les tâches de contrôle et de surveillance depuis les airs.

Le 7 avril, la mairesse Claudia López a présenté les mesures de sécurité et le plan de mobilité qui seront mis en œuvre dans la capitale colombienne pendant la Semaine Sainte.

« Nous nous préparons à la Semaine Sainte, une période de réflexion très spéciale pour les citoyens et pour ceux d'entre nous qui professent la foi catholique », a déclaré le maire de Bogotá, qui a rappelé que pendant cette période, des milliers de personnes de Bogotá quittent la capitale et des milliers de touristes arrivent également. Le président a assuré que le ministère de la Mobilité, la police de la circulation et la région métropolitaine de Bogotá ont mis en place des équipes humaines et logistiques pour le plan d'exode et de retour, dans lequel on estime qu'environ 760,00 véhicules seront mobilisés entre le 8 et le 17 avril.

Dans les neuf couloirs de sortie et d'entrée de la ville, il y aura des plans de feux de circulation, du matériel de transport en commun, de la logistique et des grues qui faciliteront la circulation des voyageurs, a déclaré le bureau du maire.

Pour le retour des voyageurs, le dimanche 17 avril, le pic régional et la plaque fonctionneront.

Il n'y aura aucune restriction d'entrée avant midi. De midi à 16 heures, seules les voitures dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est un numéro pair pourront entrer à Bogotá. Entre 16 h et 20 h, seuls les véhicules avec des plaques d'immatriculation impaires pourront le faire.

Ce pic et cette plaque régionaux ont été un succès, ils ont permis aux gens de rentrer tranquillement, avec moins d'accidents, avec un débit plus important, une vitesse adéquate et prudente, et de manière plus confortable.

