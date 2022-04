Un feu de forêt au Parque Isla Salamanca (Magdalena) menace la qualité de l'air à Barranquilla

Une grande colonne de fumée provenant du secteur « Las Playitas », situé dans la zone protégée de la route menant au Parque de la Isla Salamanca, dans le département de Magdalena, est arrivée dans la capitale atlantique au cours des dernières heures.

Le feu de forêt a un facteur aggravant et est la topographie de ce parc naturel, un groupe de petites îles entourées de mangroves et reliées par des canaux, un fait par lequel les pompiers sont entrés avec des motopompes et des machettes pour se frayer un chemin à travers la végétation.

Pour Margarita Velázquez, commandant du service d'incendie de Sitionuevo, il a souligné que les actions de lutte contre les incendies commenceront ce jeudi alors que le personnel de secours est en route pour déterminer l'ampleur de l'incendie ainsi que pour établir le plan d'action compte tenu des conditions topographiques de la zone. Velasquez n'a pas exclu l'utilisation d'un support aérien pour contenir les flammes.

En ce qui concerne la colonne de fumée qui est arrivée à Barranquilla, le commandant a indiqué que « le feu est assez fort, les brigades du parc et cinq unités de notre brigade de pompiers se dirigent vers là pour voir comment se trouve la zone et s'il est nécessaire de commencer à attaquer à partir de ce mercredi ».

Parcs nationaux : prêts pour Pâques

Il est à noter que le parc de l'Isla de Salamanca est l'une des destinations appréciées des Colombiens et des touristes pour les festivités de la Grande Semaine qui débutera ce week-end. Pour le moment, les autorités n'ont pas commenté l'ouverture du parc suite à cet incident environnemental.

Pour le directeur des parcs naturels nationaux de Colombie, Orlando Molano Pérez, l'arrivée du plus long pont de vacances de l'année devrait être le cadre idéal pour que les utilisateurs puissent profiter de ces espaces tout en respectant leur biodiversité.

En ce qui concerne la campagne « Un usage, de nombreux dommages », les parcs naturels nationaux de Colombie ont souligné les dommages causés par les plastiques aux espèces qui peuplent les parcs. Dans ce cas, les animaux marins sont principalement touchés, car avec la présence de récipients, de couverts, de cigarettes et d'autres éléments en plastique, finissent par être gravement touchés.

En ce qui concerne ce problème, Orlando Molano a indiqué que l'entité est à jour dans l'accomplissement de ce mandat pour parvenir à la préservation de ces sanctuaires : « nous travaillons pour faire en sorte qu'aucun Colombien ne transporte de plastique à usage unique dans nos zones protégées, je les invite à quitter à usage unique bouteilles et apportez vos petites bouteilles, mais surtout, je vous invite à continuer de protéger notre patrimoine naturel et culturel en Colombie. »

