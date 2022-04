Pourquoi ne pourrions-nous pas déguster le mezcal sans chauves-souris ?

Les chauves-souris font partie des animaux pollinisateurs tels que les abeilles, les bourdons et les papillons, qui à leur tour constituent un élément essentiel de l'équilibre de l'écosystème et de la production alimentaire, et si elles disparaissent, elles mettraient les humains en danger. Mais ceux-ci sont plus rejetés car il existe des préjugés qui ne sont souvent pas corrects. Ce que l'on sait, c'est que sans eux, le mezcal ne pourrait pas continuer à exister, car les chauves-souris magueyero sont des pollinisateurs exclusifs de magueyes d'où provient cette boisson.

Le mezcal est une boisson distillée véritablement mexicaine, Oaxaca est considérée comme la capitale mondiale du mezcal ; mais la vérité est que des États tels que Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas et Zacatecas ont une production importante de cette boisson.

Au Mexique, il existe 138 espèces de chauves-souris, Leptonycteris nivalis et Leptonycteris yerbabuenae sont les principaux pollinisateurs de l'agave. Selon l'UNAM, la pollinisation de ces agaves est menacée par des causes humaines telles que la destruction de l'habitat, entraînant des espèces menacées d'extinction.

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

La demande mondiale de mezcal a mis en péril l'existence de plantes et d'animaux endémiques au Mexique ; à cela, le spécialiste des réseaux d'interactions biologiques Alfonso Valiente mentionne que si les agaves étaient éteints, cela mettrait fin aux chauves-souris et donc à de nombreuses autres espèces.

La principale relation entre cet animal nocturne et les agaves est que les fleurs de cette plante ne s'ouvrent que la nuit, de sorte que la chauve-souris parvient à se nourrir du nectar de la fleur et à son tour à la polliniser. Ils dispersent également les graines et le pollen permettant à la culture de se propager et de continuer à prospérer. En plus de cette fonction, ils contrôlent les ravageurs et la transmission des maladies, car en une nuit de chasse, ils mangent jusqu'à 3 000 insectes.

Rodrigo Medellín, chercheur à l'Institut d'écologie de l'UNAM et l'un des principaux défenseurs des chauves-souris, mentionne que les chauves-souris devraient faire partie de notre identité mexicaine car elles jouent un rôle fondamental dans la reproduction de la tequila et du mezcal. Outre le fait que ces mammifères volants sont l'une des espèces les plus bénéfiques mais en même temps les plus incomprises et les plus attaquées.

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

Ils dispersent également des graines de fruits tels que de petites sapotes, des sapotes noires et blanches, des nanches, des capulines, des figues, des goyaves, entre autres.

Medellin dit que les gens ont une peur totalement infondée des chauves-souris, qu'ils les associent au mal, à l'obscurité, à la maladie et à la rage. Surtout avec la pandémie qui a frappé le monde, les gens croyaient qu'ils propageaient la maladie, il mentionne donc que « ce virus appelé Le SARSC-CoV-2 est exclusif aux humains, il ne provient pas des chauves-souris. »

Il commente également que l'une des menaces les plus fortes est le vandalisme contre eux, les gens les brûlent, les tuent, les chassent, leur donnent du poison, mais tout ce qu'ils font, c'est affecter la biodiversité et donc eux-mêmes.

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

Si vous souhaitez continuer à déguster du mezcal, de la tequila ou du pulque, il est nécessaire de préserver la relation écologique que les chauves-souris entretiennent avec l'agave. Informer la société pourquoi les animaux pollinisateurs tels que les chauves-souris, les colibris, les abeilles, les bourdons, les guêpes, les papillons, les coléoptères sont si importants pour l'équilibre de la planète et surtout pour la nourriture des humains.

CONTINUEZ À LIRE :

Quels sont les avantages du mezcal et quelle quantité doit-il être consommé au maximum par jour ?