Les citoyens dénoncent que l'ESMAD attaque la communauté Embera dans le parc national

Au cours des dernières heures, la communauté Embera, installée dans le parc national de Bogotá, a manifesté après l'accident au cours duquel un mineur de la communauté indigène a été heurté par un chauffeur de taxi lors de la septième course à Bogotá dans la nuit du mardi 5 avril.

Selon le rapport du Secrétariat de district à la mobilité, à 20 heures, il y a eu un blocus d'environ 60 personnes. Les détours sont effectués à la 34e Rue et les citoyens sont encouragés à emprunter un autre itinéraire.

Cependant, selon plusieurs citoyens sur Twitter, la manifestation se poursuit en ce moment dans la course 7 et la rue 36, où la route est endommagée dans la direction sud-nord, et l'ESMAD a également été déployée dans la région en raison de la situation d'ordre public.

Compte tenu de cela, les citoyens signalent par le biais de vidéos et de plaintes sur les réseaux sociaux de nombreuses détonations et affrontements entre les populations autochtones et les forces de police, ainsi que la présence d'un hélicoptère et le manque de lumière dans le parc.

La Fondation zéro asymétrie a rejeté la présence de l'ESMAD et a déclaré sur Twitter que « la présence de l'ESMAD à proximité du Parc national est inédite. Que cela ne devienne pas un nouveau scénario de regret pour ce qui a été commis, maire Claudia López ! Plus de 300 bébés, enfants et femmes enceintes accompagnent #ParoIndigena. »





La directrice des Andes du Bureau de Washington sur l'Amérique latine, Gimena Sánchez. a écrit sur Twitter qu'en mars son organisation a visité le parc national « et il est plein d'enfants autochtones, il est inhabituel que les esmad soient gazés et étourdis jetés sur ces personnes déplacées vulnérables ».

Pour sa part, le sénateur Feliciano Valencia a également rejeté l'intervention de l'ESMAD, rappelant que « la population indigène qui séjourne depuis 7 mois à Minga Permanente dans le parc national de Bogotá est attaquée par Esmad. Claudia López, il y a des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées. Nous la tenons pour responsable des violences causées par l'ESMAD », a-t-elle écrit sur Twitter.

La conseillère de Bogotá pour l'Union patriotique, Heidy Sánchez Barreto, a également rapporté sur Twitter qu'Esmad avait utilisé des gaz lacrymogènes dans des endroits où des enfants et des personnes âgées ont été découverts.

« À ce moment-là, au milieu de la nuit, l'Esmad intervient à proximité du parc national. Ils attaquent les communautés autochtones avec des gaz, indépendamment de la présence d'enfants et de personnes âgées. Maire Claudia López, arrêtez cette barbarie », a-t-il écrit.

La sénatrice Martha Peralta Epieyú, pour sa part, a demandé à la mairesse Claudia López de « mettre fin à cette violence excessive, il y a beaucoup d'enfants ».

Et il a également appelé à : « S'il vous plaît, arrêtez de dire que ce qui se passe en ce moment dans le parc national de Bogotá, c'est la confrontation. Ce qui se passe, c'est une violente attaque de l'ESMAD contre une population indigène vulnérable et sans défense, où se trouvent des dizaines d'enfants et de femmes enceintes. Arrêtez MAINTENANT », a écrit le sénateur sur Twitter.

Il convient de rappeler que sept mois se sont écoulés depuis l'arrivée du premier groupe d'indigènes Emberas dans le parc national.

