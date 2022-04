Le registraire a annoncé qu'il modifiera les jurys votants à plus de 5000 tables

Ce jeudi 7 avril, il a été annoncé que le Registre national de l'état civil modifiera les jurys électoraux pour les prochaines élections présidentielles qui se tiendront en mai de cette année.

Moins de deux mois avant les élections pour élire le prochain président et vice-président de la Colombie, le bureau du registraire a annoncé que les jurys d'au moins 5 109 tables dans tout le pays seraient modifiés, où des erreurs humaines ou d'éventuelles irrégularités ont été enregistrées dans l'achèvement de E-14 formulaires.

Selon l'entité, cela est fait afin d'offrir une tranquillité d'esprit et des garanties aux citoyens qui se rendront aux urnes le 29 mai sur tout le territoire national. Il convient de rappeler que certaines des irrégularités signalées en mars, lors des élections au Congrès, sont déjà entre les mains du bureau du procureur général et du bureau du procureur général.

Le Greffier a indiqué qu'en plus de changer les jurys, il veillera à ce que, à chaque table, les membres du jury soient répartis de manière hétérogène avec des affiliations politiques différentes.

En outre, la priorité sera accordée aux candidats aux campagnes présidentielles, aux partis politiques, aux responsables du secteur public, aux employés d'entreprises privées et aux enseignants des établissements d'enseignement qui ont prêté serment de voter lors des dernières élections.

« Nous allons faire un nouveau tirage au sort et nous allons nous assurer qu'aucune table n'est homogène dans le pays, nous allons varier les secteurs d'application, en donnant la priorité aux campagnes électorales et aux partis politiques qui auront toutes les garanties pour la formation de jurys électoraux », a déclaré le directeur national de l'état civil, Alexander Vega.

Selon les informations fournies par l'entité le 7 avril, plus de 700 000 jurys seront sélectionnés, et selon les dispositions du calendrier électoral de ces élections, du 29 mars au 29 avril, le tirage au sort des jurys votants est avancé.

Mémoriser l'ordre des candidats sur la carte électorale

Au premier rang sont placés : la première place est Rodolfo Hernández, de la Ligue des gouverneurs anti-corruption, avec sa formule vice-présidentielle, Marlene Castillo. En deuxième position se trouve Colombia Justa y Libres avec le candidat à la présidentielle John Milton Rodriguez et sa formule Sandra de las Lajas Torres. À la troisième place se trouvait le candidat à la présidence de l'équipe pour la Colombie, Federico Gutiérrez, avec sa formule vice-présidentielle Rodrigo Lara.

La deuxième rangée de la carte sera dirigée par la coalition Centro Esperanza avec Sergio Fajardo et Luis Gilberto Murillo. Vient ensuite Salvation Nacional avec le candidat à la présidence Enrique Gómez Martínez et sa formule Carlos Cuartas et enfin dans cette deuxième rangée se trouve le Pacte historique avec son candidat à la présidence, Gustavo Petro et la candidate à la vice-présidence Francia Márquez.

Dans la troisième et dernière rangée de la carte se trouvent l'ancien gouverneur d'Antioquia, Luis Pérez et Ceferino Mosquera pour la Colombie Piensa en Grande ; suivi par Íngrid Betancourt et José Luis Esparza, par le parti Green Oxygen ; et le dernier est le vote blanc.

CONTINUEZ À LIRE :