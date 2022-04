Instagram : les 3 options dont disposent les utilisateurs pour sélectionner ce qu'ils veulent voir au début

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

Instagram a présenté il y a quelques jours un nouvel outil pour l'utilisateur peuvent avoir un meilleur contrôle sur ce qu'ils voient dans leur flux. Grâce à cela, il est possible de choisir entre trois options de visualisation différentes.

1) La page d'accueil est le format actuel du flux. Dans ce cas, vous voyez une combinaison du contenu des personnes et des comptes que l'utilisateur suit, classé par algorithmes, ainsi que d'autres contenus recommandés que le système pense pouvoir vous intéresser.

Selon l'entreprise, les utilisateurs voient plus de 90 % des publications de leurs contacts dans un flux classé algorithmiquement. Ce nombre était inférieur à la moitié avec une organisation chronologique.

Quoi qu'il en soit, ceux qui souhaitent opter pour une autre forme d'organisation pourront le faire. Les options Favoris et Suggestion sont ensuite ajoutées à l'écran d'accueil.

2) Favoris affiche les publications des comptes sélectionnés par l'utilisateur, dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les comptes favoris à partir desquels vous ne souhaitez perdre aucun contenu. Jusqu'à 50 profils peuvent être ajoutés à la liste et des modifications peuvent être apportées à tout moment.

Les publications des comptes dans la liste des favoris seront également affichées plus haut dans le fil d'accueil, avec une icône en forme d'étoile.

3) Pour sa part, Following affiche uniquement les publications des personnes que l'utilisateur suit et elles sont également classées chronologiquement.

Comment choisir l'apparence du contenu dans le flux

Pour opter pour l'une de ces trois options d'affichage, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrez Instagram et connectez-vous, si ce n'est pas fait.

2. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le logo Instagram

3. Un menu contenant les options de flux s'affiche. Choisissez celui que vous souhaitez.

Comme il s'agit d'un lancement mondial annoncé il y a quelques jours à peine, il est possible que tous les utilisateurs ne disposent pas encore de cette option. Dans un premier temps, vous devez mettre à jour l'application et si l'outil n'est pas encore arrivé, attendez-vous à ce qu'il soit sûrement disponible dans la prochaine mise à jour.

Comment fonctionnent les algorithmes Instagram

Instagram utilise une série d'algorithmes, de classificateurs et de processus pour personnaliser l'expérience utilisateur. Ainsi, lorsque vous choisissez d'utiliser l'option d'affichage par défaut, ces systèmes interviennent pour donner une plus grande pertinence dans le flux aux contenus que l'utilisateur peut trouver pertinents.

Quels sont les critères pris en compte par les algorithmes pour classer la pertinence d'un contenu ? Comme l'explique la société sur son blog officiel, les points les plus importants sont les suivants :

Informations sur la publication. Il s'agit de signaux concernant la popularité d'une publication (par exemple, le nombre de personnes qui l'ont aimée) et d'informations plus courantes sur le contenu lui-même, telles que la date de publication, la durée (s'il s'agit d'une vidéo) et l'emplacement, le cas échéant, spécifié.

Données relatives à la personne qui a publié la publication. Les signaux pris en compte, par exemple, les heures auxquelles les utilisateurs ont interagi avec cette personne au cours des dernières semaines.

L'activité de l'utilisateur. Ici, par exemple, les « j'aime » sont pris en compte.

L'histoire des interactions avec quelqu'un. Ces données sont utilisées pour évaluer l'intérêt qui peut être généré en consultant les publications d'un compte particulier. Cela prend en compte le niveau et le type d'interaction avec le contenu : si des commentaires sont laissés, combien de temps passez-vous sur des publications sur ce profil, etc.

Sur la base de ces informations, une douzaine d'estimations sont effectuées quant à la probabilité que l'utilisateur interagisse de différentes manières avec une publication.

Pour organiser le flux en mode démarrage, ou par défaut, le système prend en compte cinq types d'interactions en particulier : la probabilité que plus de temps soit consacré à la publication, qu'elle soit aimée, commentée, enregistrée et la photo de profil cliquée.

En d'autres termes, pour que le système filtre automatiquement le contenu qui peut être le plus intéressant pour l'utilisateur, celui-ci doit simplement montrer, de l'une des manières précitées, son intérêt. De cette façon, vous verrez dans le flux, tant qu'il est en mode « démarrage », ce que les algorithmes sélectionnent pour l'utilisateur.

