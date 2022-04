Federico Gutiérrez a rencontré le Conseil national de la guilde : « nous allons donner la garantie que le pays pourra continuer à croître »

Le candidat à la présidence de l'équipe pour la Colombie, Federico Gutiérrez, a rencontré le Conseil national de la Guilde mercredi après-midi. Selon le président de la Fédération nationale des marchands (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, il est le premier candidat à accepter une réunion avec les dirigeants du secteur productif colombien.

Lors de cette réunion, ils ont eu l'occasion d'écouter les propositions de Fico, qui a précisément présenté son plan gouvernemental au public le matin du 6 avril, et de présenter ses préoccupations concernant le pays : la création d'emplois, les réformes structurelles, la lutte contre la corruption, entre autres questions.

Selon Cabal, les syndicats ont trouvé de grandes coïncidences avec l'idée d'un pays qui leur a été proposé par l'ancien maire de Medellín. Parmi eux, il a noté les propositions de politiques publiques économiques et sociales qui s'écartent de l'idée d'un État interventionniste.

De son côté, le candidat Federico Gutiérrez a déclaré à l'issue de la réunion que « toutes les discussions que nous avons eues aujourd'hui sont fondamentales et doivent avoir lieu dans le cadre de la démocratie et des libertés, qui sont les premières que nous devons protéger. En matière de démocratie et de libertés, le pays continuera de croître économiquement et socialement et de combler les écarts sociaux. »

Fico en a profité pour lancer plus de pullas sur son plus fort concurrent dans la course à la présidence, le candidat du Pacte historique Gustavo Petro. Il a déclaré que la discussion centrale ne se situe pas entre les conflits de deux personnes, mais entre deux modèles économiques, sociaux et politiques diamétralement opposés.

En outre, le candidat a lancé une courbe sur le thème de l'utilisation de fonds de pension privés pour payer ceux qui n'ont pas d'allocations maintenant, une question qui a été controversée dans la campagne Petro.

Le candidat a également laissé entendre que ce n'est pas le moment de prendre de l'argent à la Colombie, mais de continuer à investir dans le pays ; surtout, compte tenu du changement de tendance qui le favoriserait dans les sondages.

Fait intéressant, lorsqu'un journaliste a demandé à Gutiérrez comment il allait gérer l'insécurité alimentaire dans le pays, qui a augmenté avec la pandémie et la hausse des prix des produits, il a proposé une solution qui ne se combine généralement pas bien avec les États non interventionnistes.

En plus de créer des cultures pancoger, de renforcer les infrastructures routières et de transformer le pays en un producteur d'intrants agricoles qui répond aux besoins de l'Amérique latine dans des situations d'urgence comme celle actuelle — que le principal producteur d'engrais est envahi — il a suggéré qu' « il doit y avoir un problème de subvention directe et urgente aux familles les plus vulnérables du pays ».

Le candidat de l'équipe pour la Colombie a assuré que son programme gouvernemental est plus sûr pour le secteur productif.

