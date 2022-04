Washington a sanctionné un marché du darknet russe et une plateforme d'échange de crypto-monnaie

FOTO DE ARCHIVO. El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en Washington DC, EEUU. 29 de agosto de 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Hydra, le plus grand marché du « darknet » au monde, basé en Russie, et Garantex, la plateforme d'échange de devises virtuelles, enregistrée en Estonie, dans le cadre d'un effort international coordonné avec l'Allemagne pour lutter contre la cybercriminalité.

« La menace mondiale de la cybercriminalité et des « ransomwares » originaires de Russie, ainsi que la capacité des dirigeants criminels à y opérer en toute impunité, préoccupent vivement les États-Unis », a déclaré la secrétaire du département du Trésor, Janet Yellen.

Ainsi, il a souligné que ces actions « envoient un message aux criminels qu'ils ne peuvent pas se cacher sur le dark web ou ses forums, et qu'ils ne peuvent pas se cacher en Russie ou ailleurs dans le monde ».

Cette action des États-Unis, comme l'a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken sur son profil Twitter officiel, a été coordonnée conjointement avec la police criminelle allemande.

« Le Trésor s'est engagé à prendre des mesures contre des acteurs qui, comme Hydra et Garantex, ignorent délibérément les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », a déclaré le département du Trésor dans un communiqué.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken

En revanche, la Maison Blanche a annoncé mardi qu'elle accorderait 100 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, portant l'aide américaine au pays européen à plus de 1,7 milliard de dollars depuis le début de l'invasion russe.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a indiqué dans une note qu'il a autorisé aujourd'hui sur ordre du président Joe Biden un nouveau retrait des artefacts du DOD « pour répondre au besoin urgent de l'Ukraine en systèmes anti-armes supplémentaires ».

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a précisé qu'il s'agit de missiles anti-armes Javelins, que les États-Unis fournissent à l'Ukraine et avec lesquels il a assuré que le pays se défendait « très efficacement ».

Blinken, qui a rappelé les « atrocités commises par les forces russes à Bucha », a souligné que Washington et ses alliés continueront à soutenir fermement l'Ukraine dans la défense « courageuse » de sa « souveraineté et de son intégrité territoriale ».

À cet égard, il a fait valoir que plus de 30 pays, en plus des États-Unis, envoient une aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février.

« Ensemble, nous envoyons une assistance à la sécurité tous les jours et nous accélérons l'expédition d'encore plus d'armes et d'équipements de défense que l'Ukraine utilise pour se défendre », a-t-il ajouté.

En plus de « renforcer la position de l'Ukraine sur le champ de bataille et la table des négociations », ses alliés collectent des données pour « documenter les abus signalés » et les amener aux instances appropriées pour purger les comptes, a-t-il dit.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :