Vidéo : au milieu de la voie publique, ils ouvrent un cercueil et tirent un mort avec des prospectus et de la poudre à canon à Medellín

La poudre à canon, les voladores ont utilisé les proches d'une personne décédée dans le secteur de Campo Valdés, dans le nord-est de Medellín, pour le licencier. L'hommage singulier lui a été rendu mardi au milieu des voies publiques.

Sur le compte Twitter Denunciations Antioquia a publié la vidéo de l'hommage singulier où il est évident que les personnes endeuillées sortent le cercueil du défunt du corbillard, l'ouvrent dans la rue, commencent à sauter et à allumer le feu d'artifice.

Dans le trille, ils ont dit qu'il faisait partie des morts laissés par la fusillade de vendredi dernier, le 1er avril, au cours de laquelle deux personnes ont été tuées et deux autres blessées.

Dans le journal El Colombiano, ils ont indiqué que, selon les informations de témoins, deux criminels avaient ouvert le feu sur une personne qui se mobilisait dans cette zone et avait été tuée. Après avoir commis le meurtre, ils ont commencé à fuir, mais la police qui était en route à cause de l'appel de la communauté les a rencontrés sur leur chemin et les a affrontés. Après l'incident, l'une des personnes accusées d'avoir commis le crime est décédée et l'autre a été blessée et capturée par les autorités.

Sur le compte Twitter, Denunciations Antioquia a expliqué que l'incident s'était produit à proximité de la 49e course et de la 83e rue, et que les assaillants se mobilisaient à moto lorsqu'ils ont tué la victime qui conduisait à son tour un véhicule.

Ils ont également indiqué que lorsque les hommes en uniforme sont arrivés et que l'affrontement a commencé, trois passants qui se trouvaient dans le secteur ont été blessés. Selon El Colombiano, les personnes touchées étaient des citoyens étrangers et toutes ont été orientées vers des hôpitaux du secteur.





