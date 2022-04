Marche contre Pedro Castillo : des célébrités péruviennes qui ont manifesté sur la place San Martín

Lundi soir, le président Pedro Castillo a annoncé dans un message à la nation que La métropole de Lima et la province constitutionnelle de Callao entreraient en état d'urgence en raison de protestations des transporteurs contre l'augmentation du carburant. Afin de mettre fin aux émeutes dans la capitale, le président a ordonné un couvre-feu de 2 heures à 23 h 59 le mardi 5 avril.

Cela n'a toutefois pas empêché des centaines de Péruviens de descendre dans la rue pour protester contre le gouvernement. Ainsi, dès les premières heures du matin, une mobilisation a été convoquée à 15 heures sur la Plaza San Martín, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. avec les hashtags #FueraCastillo et #TodosALaCalle.

Malgré le fait que dans l'après-midi et lorsqu'il a rencontré le Conseil des porte-parole du Congrès de la République, le président Castillo a annoncé qu'il abrogeait la mesure, la marche s'est poursuivie. Cette réunion a été rejointe par plusieurs Péruviens célèbres, qui sont venus sur la Plaza San Martín pour demander que le président du Pérou soit retiré du palais du gouvernement.

MARIO HART

L'ancien reality boy a publié à travers ses histoires Instagram qu'il était sur la Plaza San Martín, étant l'une des premières personnalités publiques à faire son apparition. Après avoir crié « Out Castillo ! » , a écrit sur son estrade : « Dans l'union, c'est la force, allons-y au Pérou ! » , « Faisons le sortir, avec foi », « Que personne ne nous enlève notre liberté. Voici ton couvre-feu. »

Mario Hart asistió a la Plaza San Martín para protestar contra el Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

RODRIGO GONZÁLEZ ET GIGI MITRE

Les animateurs d'Amor y Fuego, un programme annulé en raison de la conjoncture nationale, étaient présents à la manifestation. Le populaire 'Peluchín' a posté une vidéo sur son Instagram où on le voit manifester aux côtés de sa compagne. « Urgent, nouveau président ! New Congress », on entend crier les personnages de Willax Tv ainsi que ceux qui les entourent.

BRUNELLA HORNA

La conductrice blonde d'América Hoy, qui portait un t-shirt péruvien, a interviewé certaines des personnes blessées lors de la manifestation. Elle n'a pas passé un bon moment non plus, puisqu'elle a lâché une bombe lacrymogène très près d'elle. « La marche est devenue incontrôlable. Pour la première fois, quelques bombes lacrymogènes ont été larguées près de moi, mais nous continuerons à nous battre jusqu'au départ de Castillo. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia », a écrit Horna.

Brunella Horna en la marcha contra Castillo. (Foto: Instagram)

VANESSA TERKES

L'actrice péruvienne est venue sur la Plaza San Martín pour élever sa voix de protestation auprès de centaines de citoyens. Dans une interview accordée à ATV, elle a souligné que non seulement à Lima, ils veulent le départ du chef de l'Etat, mais qu'une grande partie du Pérou l'a également demandé. À travers ses réseaux, on l'a vue chanter « Contigo Peru » pour encourager plus de compatriotes à descendre dans la rue.

MICHAEL FINSETH

Bien qu'il ait été critiqué sur les réseaux pour avoir été le chef de file de la marche contre Pedro Castillo, appelée « Grande marche pour la liberté », l'acteur n'avait pas peur et était présent sur la place San Martin. « Nous voici, des Péruviens de tout sang. Ne perdez pas votre liberté, défendez-la avec votre vie pour votre présent et votre avenir. Ici, dans notre beau Pérou. Nous vous attendons ! » , a-t-il écrit sur Twitter.

Michael Finseth fue líder de la “Gran marcha por la libertad”. (Foto: Twitter)

NIKKO ONCE

L'acteur qui jouera Paolo Guerrero dans une série biographique Netflix a documenté tous les détails de la marche contre Castillo. Selon lui, la police avait l'intention de disperser les manifestants même si la manifestation s'était déroulée dans le calme. « La manifestation est pacifique, il n'y a pas d'émeutes, nous chantons. Pourquoi souhaitez-vous envoyer des pompes à eau ? Pourquoi veulent-ils larguer des bombes lacrymogènes ? » , est entendu sur ses stories Instagram.

