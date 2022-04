Les sénateurs ont interdit les importations de vapoteurs et de cigares électroniques

Lors de l'adoption de la décision du Sénat sur la taxe générale d'importation et d'exportation, l'importation de cigarettes électroniques et de dispositifs de vaporisation du tabac a été interdite.

Cette interdiction s'applique également aux produits nouveaux et émergents qui utilisent du tabac chauffé, aux systèmes électroniques d'administration de nicotine, aux systèmes similaires sans nicotine et aux systèmes alternatifs de consommation de nicotine.

Cet avis a été proposé par les commissions des finances et du crédit public et des études législatives II. Bien qu'il ait été approuvé par 68 voix pour, 39 contre et 3 abstentions, il doit être transmis à la Chambre des députés pour examen et approbation.

Mais cette interdiction établie dans la loi fiscale, incluse dans l'article 8543.40.01, a été débattue par certains sénateurs qui ont estimé qu'elle violait le droit au développement de la personnalité.

Le sénateur Gustavo Madero a qualifié les interdictions de disproportionnées car cette mesure avait déjà été tentée en octobre 2021 : « Et cela a été confirmé par la Cour suprême de justice de la nation (SCJN), qui en octobre dernier a résolu une contradiction de thèse » à l'article 16 de la première section de la Loi générale pour la lutte antitabac.

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial)

De même, il a souligné que les vaporisateurs n'ont pas été démontrés comme étant plus nocifs que les cigarettes, il a également parlé de la réglementation de la marijuana, qui semblait incohérente et incohérente que d'une part il s'agit de réglementer la marijuana et d'autre part il veut interdire les vaporisateurs.

« Nous sommes favorables à la réglementation de la marijuana et ce projet de loi propose d'interdire les vaporisateurs et je trouve incohérent que nous soyons favorables à l'interdiction de la consommation de cannabis pour la réglementer et nous soyons favorables à l'interdiction des vaporisateurs », a-t-il déclaré que cette mesure est préjudiciable aux consommateurs dans l'accès à de bonnes produits de qualité.

Et il a prévenu que la seule chose qui interdit, ce sont les importations et non la consommation, donc il y aura la commercialisation de produits piratés et frelatés, ce qui « entraînerait plus de dommages », a déclaré le sénateur.

De même, Nubia Mayorga, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), a déclaré dans la même veine que la mesure ne ferait que causer des dommages plus importants, car « la prohibition n'est pas un outil pour éradiquer la commercialisation des brûleurs de tabac ».

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

« Tout ce que nous allons faire, c'est tomber sur le marché noir », et il a également mentionné que le SCJN avait déclaré inconstitutionnelle l'interdiction de ces produits. « Il n'y a aucune étude qui détermine que c'est nocif », outre le fait que le commerce serait limité, il a donc déclaré que le banc du PRI voterait contre l'avis.

Il en va de même pour David Ortiz Salinas et Claudia Anaya, qui ont avancé les mêmes arguments en ce qui concerne le commerce et le développement d'un marché noir.

Il convient de rappeler que le SCJN a déclaré inconstitutionnel parce qu'il a constaté qu'il violait le libre développement de la personnalité et la liberté commerciale, tout en étant disproportionné parce qu'il ne devait pas être comparé au cas du tabac, mais plutôt tenir compte des caractéristiques du produit lui-même, comme l'a déclaré la ministre Ana Margarita Ríos Farjat

Bien que les ministres aient décidé de réserver l'impact des produits sur la santé. Bien que le ministre présidant le SCJN, Arturo Zaldivar, ait admis que la déclaration pourrait changer avec l'émergence de nouveaux aspects à prendre en compte.

La Commission fédérale pour la protection contre les risques pour la santé (Cofepris) a également noté qu'il s'agissait de produits nocifs en raison de la présence de métaux tels que le cadmium, le nickel, le plomb, entre autres, qui sont nocifs pour la santé, car ils contiennent des dérivés de cancérogènes. Il a établi qu'ils pouvaient causer des dommages respiratoires, des dommages cardiovasculaires et des dommages mutagènes.

