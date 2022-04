Le flux de Colombiens voyageant à l'étranger a dépassé les niveaux d'avant

Fotografía de archivo de la vista general de uno de los sectores del aeropuerto internacional El Dorado este sábado, en Bogotá (Colombia).EFE/ Mauricio Dueñas Castañea/Archivo

Le tourisme est l'une des industries du pays qui continue de se redresser malgré les retards de la crise économique déclenchée par la pandémie. Ce mercredi, de nouveaux chiffres ont été publiés qui réaffirment l'engagement des Colombiens à continuer à voyager.

Selon les calculs de l'Association colombienne des agences de voyages et de tourisme (Anato), basés sur les chiffres de Migration Colombia, 689 403 Colombiens sont partis à l'étranger au cours des deux premiers mois de 2022, ce qui signifie une réactivation de 95%.

À cet égard, le rapport de l'association a détaillé que février était le premier mois, après la réactivation, au cours duquel « les records d'avant la pandémie ont été dépassés, lorsque le flux sortant a dépassé 300 000 Colombiens, ce qui correspond à une croissance de 5%, par rapport aux plus de 287 000 sortis le même mois de 2019 ″.

Ainsi, on a appris que les pays ayant enregistré la plus forte croissance de l'enregistrement des visites étaient la République dominicaine (108 %), le Mexique (85 %), le Chili (53 %), l'Espagne (40 %) et les États-Unis (11 %).

Selon l'association, près de 133 000 Colombiens devraient voyager à l'étranger d'ici Pâques, ce qui signifierait une croissance de 6 % par rapport à la même saison en 2019.

Des informations de ProColombia ont également précisé mercredi qu'après deux ans d'impact sur la capacité aérienne internationale du pays, la Colombie avait déjà dépassé les 190 583 sièges et 1 142 fréquences internationales hebdomadaires qui avaient eu lieu en février 2020. Aujourd'hui, le pays compte déjà 196 348 sièges et 1 147 fréquences.

L'entité a également annoncé qu'à ce jour, 10 villes du pays disposent de liaisons internationales directes vers 42 destinations internationales dans 26 pays. Selon l'OAG (Official Aviation Guide), la Colombie fait partie des 20 pays ayant la plus grande capacité aérienne au monde, et en Amérique latine, elle est le troisième pays, après le Brésil et le Mexique.

De même, l'entité a précisé que certaines des nouvelles compagnies aériennes opérant en Colombie sont SKY, Viva Aerobús et Volaris, les deux dernières atterrissant pour la première fois en Amérique du Sud. SARPA et JetAir ont également commencé leurs activités et, d'ici juillet 2022, la compagnie aérienne espagnole Plus Ultra devrait arriver.

