Hidroituango se prépare à éviter les inondations en aval en raison de l'augmentation du débit du fleuve Cauca due aux pluies

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Suite à l'alerte d'Antioquia concernant l'augmentation du débit du Cauca, en particulier dans les municipalités situées en aval du barrage d'Hidroituango, Empresas Públicas Públicas de Medellín (EPM) a informé Blu Radio que l'organisation s'efforce de prévenir les inondations en aval du mégaprojet hydroélectrique.

Selon EPM à la station de radio de Bogotá, le centre de surveillance technique d'Hidroituango surveille en permanence le comportement de la rivière, en amont et en aval de la centrale hydroélectrique, afin d'assurer son fonctionnement optimal et, en cas d'urgence, de décisions à l'avance et ainsi de suite. protéger les communautés qui vivent à proximité du barrage.

Au total, Empresas Públicas de Medellín a assuré à Blu Radio qu'elle surveillait plus de 3 000 variables à Hidroituango en raison de l'augmentation des précipitations qu'Ideam prévoit de produire au cours des prochains mois dans le pays.

« Les mois d'avril et de mai sont très pluvieux dans une grande partie de la région andine. Une recommandation très spéciale est que nous prenions les meilleures décisions en matière de prévention, de soins et de suivi concernant la présence de cette première saison, qui s'accompagne du phénomène La Niña », a déclaré la directrice de l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAM), Yolanda González.

EPM a également déclaré au journal Portafolio que, afin d'assurer un suivi et un accompagnement constants des habitants de la région, ils travaillent main dans la main avec les agences de gestion des risques de catastrophe d'Antioquia et avec les conseils municipaux.

Imagen de archivo. Fuertes lluvias en Bogotá durante la temporada invernal. Foto: Colprensa - Juan Páez

Dans ses dernières prévisions climatiques, l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (IDEAM) a indiqué qu'au cours des trimestres d'avril, mai et juin, à Cordoue, au centre de la région andine et dans certains secteurs de la Meta, les augmentations des précipitations sont estimées à entre 20 % et 30 % au-dessus de la normale moyenne.

En ce qui concerne les prévisions météorologiques pour le reste des régions au cours du mois d'avril, l'Institut a indiqué que, dans le cas de San Andrés et Providencia, les précipitations devraient augmenter de 20 % à 30 % au-dessus de la moyenne historique.

« Dans la région des Caraïbes, San Andrés, Providencia et Santa Catalina, il est normal que les volumes de précipitations augmentent par rapport à mars, principalement au sud de Bolivar et Cesar, ainsi que sur la Sierra Nevada de Santa Marta », a déclaré Ideam.

Dans le cas de la région du Pacifique et de l'Amazonie, Ideam prévoit des précipitations proches des moyennes historiques en avril.

En ce qui concerne les prévisions pour le mois de mars, l'Institut a annoncé que la région du Pacifique et la région amazonienne seront celles qui enregistreront la plus forte augmentation des précipitations : entre 20 % et 30 %.





