Apprenez à préparer la paella avec la recette espagnole

Seafood paella on the wooden table close-up

La paella aux fruits de mer est l'un des plats les plus connus et les plus délicieux de la cuisine espagnole. Au Pérou, nous avons une version nationale qui, bien que ce ne soit pas exactement la même chose, présente certaines similitudes et c'est le délicieux riz aux fruits de mer.

Malgré la qualité de la paella, on pense souvent qu'il s'agit d'un plat complexe à préparer en raison des étapes qu'elle suit ou des intrants qu'elle utilise. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la réalité, car la vérité est que c'est un plat qui peut être préparé à la maison. Bien sûr, il faut de l'entraînement pour devenir un expert dans la préparation de n'importe quel plat, mais heureusement, la paella n'est pas très difficile à préparer, donc trouver la technique parfaite ne vous prendra pas longtemps et, dès la première fois, vous pourrez surprendre vos amis et votre famille avec un plat différent pour le déjeuner.

Si vous voulez savoir comment la paella est préparée, continuez à lire la note suivante dans laquelle nous vous apportons la recette espagnole originale afin que vous puissiez la préparer à la maison .

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Durée totale : 45 minutes

Portions : Assez pour 4 personnes

INGRÉDIENTS

-2 tasses de riz

-4 tasses de bouillon de crevettes

-½ kg de calamars

-½ kg de fruits de mer frais

-1 poignée de coquillages, de palourdes et de moules

-1 cebolla

-1 tomate moyenne

-½ poivron rouge

-2 gousses d'ail

-½ tasse de petits pois

-1 bouquet de feuilles de persil frais

-Huile d'olive

-Sel (au goût)

-Poivre (au goût)

-Teinture jaune ou quelques fils de safran

PRÉPARATION

1. La première chose à faire est d'avoir tous les ingrédients prêts à être utilisés. Nous avons commencé par nettoyer et éplucher les coquillages. Nous utilisons les coquilles et la tête pour préparer le bouillon et le réservons pour une utilisation ultérieure.

2. Maintenant, nous nettoyons les crevettes et les coupons en cercles.

3. Nous nettoyons également les coquillages avec beaucoup d'eau afin qu'ils libèrent tout résidu de sable.

4. Maintenant, dans une poêle à paella, ou dans une très grande poêle profonde, nous faisons sauter dans de l'huile d'olive, l'oignon, l'ail, le poivre et la tomate que nous avons préalablement coupés en petits carrés et ajoutons un peu de poivre et de sel au goût.

5. Nous mettons les calmars dans la poêle puis les coquillages et les laissons cuire quelques minutes. Nous remarquerons que vous commencez à faire un bouillon, c'est ce qui doit se passer. Quand c'est prêt, nous réservons.

6. Maintenant, ajoutez les 2 tasses de riz et remuez pour que le tout soit bien mélangé. Ensuite, nous ajoutons 4 tasses de bouillon de fruits de mer que nous avons préparé plus tôt. Si cela ne suffit pas, nous complétons avec de l'eau.

7. Mélangez bien le tout et ajoutez une cuillère à café de colorant jaune ou les fils de safran et laissez bouillir pendant environ 3 minutes.

8. Même avec du liquide dans la poêle à paella, nous ajoutons les petits pois frais, les fruits de mer et le persil préalablement haché très petit. Nous vérifions le sel et le poivre et en ajoutons un peu plus si nécessaire.

9. Nous le laissons cuire jusqu'à ce que le liquide soit presque sec. À ce stade, nous pouvons ajouter des lanières de poivre pour décorer et des crevettes avec leur coquille.

10. Maintenant, baissons le feu et couvrons. Laissez cuire 15 minutes et dégustez le grain. S'il est prêt, retirez-le du feu et servez la paella aux fruits de mer avec un filet d'huile d'olive sur le dessus pour lui donner encore plus de saveur.

