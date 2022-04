Le Mexique a condamné les atrocités commises dans la ville ukrainienne de Bucha devant l'ONU

Six semaines après le début des attaques russes en Ukraine, qui ont fait des centaines de morts, le représentant mexicain auprès des Nations unies (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, s'est exprimé ce mardi sur la situation, condamnant les images, par exemple, venant de Bucha, et soutenant l'intention de organisation pour enquêter précisément si des crimes de guerre y ont été commis.

« Nous avons vu avec horreur les images qu'il a partagées avec nous, ce sont les peintures murales de Guernica recréées une fois de plus avec des victimes civiles. Depuis six semaines, le monde suit avec consternation les conséquences dévastatrices de l'invasion de l'Ukraine par la Russie », a déclaré le représentant du Mexique lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU. « Nous condamnons fermement les atrocités qui s'y reflètent, il n'y a absolument rien qui puisse les justifier. »

Après l'attaque de Bucha, une ville du nord de l'Ukraine, où il y a déjà 400 corps dans les rues après avoir été assiégée pendant des semaines par les troupes russes, de la Fuente a déclaré que la protection des civils « est une responsabilité inaliénable de la communauté internationale ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kuleba a estimé que cette attaque était « le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ». Alors que l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a affirmé avoir des indications selon lesquelles l'armée russe aurait commis de possibles crimes de guerre dans les zones sous son contrôle, y compris des exécutions sommaires de civils.

De la Fuente a reconnu que les graves violations des droits de l'homme « rendent nécessaire le maintien de la possibilité que des crimes de guerre aient effectivement été commis », et a souligné : « Le Mexique appuie pleinement la déclaration du Secrétaire général afin que des enquêtes impartiales puissent être menées dès que possible pour identifier responsabilité et responsabilité ».

Il a ajouté que la représentation mexicaine suit de près les travaux de la Cour pénale internationale et « nous soutenons le procureur qui est en train d'enquêter sur les crimes internationaux présumés commis en Ukraine, ainsi que la Commission d'enquête indépendante créée aux mêmes fins par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, leurs rapports seront décisifs ».

« Le Mexique reconnaît et salue le travail de tous les acteurs humanitaires impliqués en Ukraine, ainsi que la solidarité des pays voisins qui ont accueilli des millions de réfugiés et les efforts de médiation de différents pays et différents acteurs. Nous espérons que ce Conseil, dans le strict respect du droit international, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, assumera ses responsabilités et contribuera efficacement à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix », a-t-il conclu.

La position du Mexique face aux attaques russes en Ukraine a suscité une controverse internationale. Surtout pour son voisin du nord des États-Unis.

Précisément, mardi, il a été annoncé que quelque 25 législateurs mexicains, y compris le dépuré du Parti travailliste (PT), Gerardo Fernández Noroña, pourraient se retrouver sans visa pour entrer aux États-Unis, après que le congrès de ce pays a proposé de retirer ces permis car ils étaient considérés comme pro- Russe. Alberto Anaya Gutiérrez, président du PT, et l'ancien député de Nuevo León, Santiago González Soto, sont d'autres personnages de la liste, qui composent également le soi-disant Comité d'amitié Mexique-Russie.

« L'élection temporaire de ce comité a envoyé un message clair aux États-Unis et au monde libre », a averti le député démocrate du Texas Vicente Gonzalez. Il a indiqué que bien que le président López Obrador lui-même « continue d'adopter une position publique neutre sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine », « les mesures prises par les membres de son propre parti Morena et d'autres suggèrent le contraire », et il a conclu, jugeant regrettable que le voisin américain lui-même n'ait pas a déjà rejoint les démocraties pour condamner la Russie et lui imposer des sanctions.

Alors que ce lundi, le célèbre journal The Washington Post a mentionné le pays aztèque dans un éditorial sévère contre les pays qui ont encore des réserves pour condamner l'attaque russe en Ukraine. « De nombreux grands pays influents, y compris certaines démocraties avec lesquelles les États-Unis entretiennent des relations étroites, se sont trompés. C'est un aspect inquiétant de la crise qui nécessite une réponse américaine délibérée mais différenciée », a noté le journal.

Bien que, parmi les raisons, la plus injustifiée soit la position mexicaine. « Rien que pour le Mexique, le problème vient d'une idéologie erronée plutôt que d'un conflit d'intérêts. Il n'a que 2,3 milliards de dollars d'échanges bilatéraux avec la Russie, mais le voisin méridional des États-Unis et le plus grand partenaire commercial de marchandises (614,5 milliards de dollars en 2019) s'en tient au dogme non interventionniste du président Andrés Manuel López Obrador. Certains membres de son parti politique de gauche, sans scrupules, ont choisi ce moment pour inaugurer un 'comité d'amitié' avec la Russie », a condamné la publication.

Et dans leur conclusion, ils concluent en notant que « Washington devrait déployer de manière agressive la persuasion morale, le commerce et l'aide, tant économiques que militaires. C'est ce que fait la Russie ; ce pays doit réagir de la même manière. »





