Le bureau du procureur a appelé un ancien membre du cartel de Cali à être jugé pour dépossession de terres et déplacement forcé à Urabá

Le bureau du procureur général a appelé José Nelson Urrego à un procès pour concert pour crime aggravé, déplacement forcé et invasion de zones d'importance écologique. Cela a été fait dans le cadre des enquêtes menées sur la dépossession de terres dans l'Uraba pendant le conflit armé.

Urrego est précisément indiqué pour intimider les propriétaires fonciers puis envoyer des tiers pour les acheter, bien qu'ils soient restés au nom des hommes de front, le véritable propriétaire était Urrego qui a utilisé les lieux comme refuge pour fuir les autorités.

En ce qui concerne les allées et venues d'Urrego, il est présumé se trouver en Espagne avec sa famille, car après avoir payé une peine au Panama pour blanchiment d'argent, il est arrivé sur le territoire national en 2018, où il aurait ensuite pris un vol pour le pays ibérique.

undefined

Mais ce n'est pas la seule approche qu'Urrego avait avec les barreaux. Dans les années 1990, lorsque le cartel de Medellín avait disparu, les trafiquants de drogue de Caleño maintenaient les mafias à flot. Précisément, Urrego a été montré du doigt avec le cartel de Cali, mais plus tard, il a été libéré en raison du manque de preuves. Bien que des soupçons aient été constamment soulevés par José Urrego, qui a été montré du doigt par plusieurs médias nationaux comme le chef du cartel lorsqu'il a été capturé.

« Le dernier chef du cartel de Cali est tombé : José Nelson Urrego, l'un des hommes les plus riches du monde, était recherché par les autorités depuis près de deux ans » titrait le journal El Tiempo en 1998.

Urrego est également lié à l'un des événements les plus scandaleux de la politique nationale, le processus 8.000, un processus judiciaire contre le président de la Colombie de l'époque, Ernesto Samper, accusé d'avoir reçu des fonds pour le trafic de drogue pour sa campagne présidentielle. Son origine était la découverte d'un dossier portant ce numéro dans le bureau du procureur de Cali, qui correspondait à une perquisition effectuée dans les bureaux d'un comptable chilien, Guillermo Pallomari, lié au cartel de Cali.

Cette partie inclut Urrego, puisqu'un fax signé par lui est enregistré et envoyé à Elizabeth Montoya alias le 'petit retrechera' à qui on a dit de transférer la somme d'argent à la campagne de Samper et qui a été tué en 1996.

« Mme Eliza, je vous donne la valeur de 100 000 dollars pour soutenir la campagne du Dr Samper. S'il vous plaît, saluez-le pour moi », a déclaré le texte signé par José Urrego.

Le lien le plus récent d'Urrego avec l'illégalité remonte au Panama, où il s'est démarqué comme un homme d'affaires talentueux et avait même acquis une île, mais en 2007, il a été capturé et en 2013 condamné à de la prison pour blanchiment d'argent.

Les allées et venues d'Urrego sont d'une grande importance pour le système judiciaire du pays, car cela pourrait clarifier l'un des événements les plus terrifiants et regrettables de l'histoire nationale, à savoir le déplacement forcé massif commis par différents acteurs armés dans les différentes régions de la Colombie, en particulier cas à Uraba.

CONTINUEZ À LIRE