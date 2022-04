Horoscope Infobae : sachez quels sont les 5 signes les plus toxiques du zodiaque

Selon l'astrologie, le signe du zodiaque sous lequel nous sommes nés imprime certaines caractéristiques de notre personnalité qui nous rendent uniques et nous différencient des autres. Ceux-ci peuvent être positifs tels que la détermination, l'empathie et l'instinct de protection, mais aussi négatifs car ils sont plus manipulateurs, menteurs ou toxiques que d'autres signes.

Une personne toxique est une personne qui peut affecter directement ou indirectement ceux qui l'entourent. Sa personnalité a tendance à être narcissique et peu empathique, contrôlante et méchante. Quand ils ne vous aiment pas, ils ont tendance à être venimeux et si vous leur faites du mal, ils ont tendance à ne pas savoir comment pardonner et au lieu de se laisser aller, ils cherchent à se venger.

Si vous voulez savoir quels sont les 5 signes les plus toxiques de l'horoscope, continuez à lire la note suivante et découvrez si votre signe figure sur la liste .

1. SCORPION (22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE)

Ceux qui sont nés sous le signe du Scorpion peuvent être toxiques car, malgré le fait qu'ils soient doux, ils sont également intenses et assez méfiants. Si vous leur faites du mal, vous pouvez être sûr qu'ils ne l'oublieront pas, donc ils ont parfois tendance à être méchants, c'est pourquoi ils peuvent essayer de se venger quand ils en ont l'occasion.

De plus, les Scorpiens ne doivent pas garder les choses pour eux-mêmes, donc s'ils le peuvent, ils vous diront tout ce qu'ils ressentent sur votre visage et directement sans mesurer si cela peut blesser celui qui l'écoute.

2. LEO (DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT)

Leo est un signe qui peut être assez charmant s'il vous aime ou lorsqu'il essaie de gagner votre confiance. Cependant, si vous entrez dans la file d'attente de leurs ennemis, cela peut devenir votre pire cauchemar, car les lions sont assez intelligents pour trouver vos points faibles s'ils y pensent.

De même, ils ne sont pas du genre à arrêter de se venger, ils sont patients et attendent le moment le moins pensé pour leur ennemi. De plus, ceux qui sont nés sous le signe du Lion ont tendance à contrôler afin de se sentir plus à l'aise lorsqu'ils peuvent gérer la situation.

3. BÉLIER (DU 21 MARS AU 19 AVRIL)

Les Béliers sont généralement des personnes très compétitives qui n'aiment pas perdre du tout. Étant gouvernés par Mars, la planète de la guerre, ils ont tendance à être impulsifs et même un peu agressifs lorsqu'ils entreprennent de réaliser quelque chose.

Ils font partie de ceux qui ne révèlent pas leurs projets, ce qui rend difficile de savoir ce qu'ils pensent ou qu'ils s'ouvrent et montrent leurs sentiments envers les autres. De plus, ils ont tendance à être attirés par le danger et l'adrénaline.

4. CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER)

Le Capricorne est un signe que vous ne voulez pas blesser, car vous éveillerez son côté têtu et méchant. Ils n'ont pas peur du danger lorsqu'ils ont à se venger de quelqu'un et à tout planifier sans que les autres le sachent.

Les personnes nées sous ce signe ont tendance à avoir des yeux forts, ce qui peut effrayer les gens s'ils se fâchent.

5. VIERGE (23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE)

Ceux du signe de la Vierge sont généralement directs et lorsqu'ils se fixent un objectif, ils travaillent dur jusqu'à ce qu'ils l'atteignent. Sur leur côté négatif, ils ont tendance à être assez carrés et stupides, de sorte qu'ils ne changent pas d'avis facilement quand quelque chose leur passe dans la tête.

Quand ils se dirigent vers quelque chose, ils ne se soucient pas de savoir qui est blessé s'il se met en travers de leur chemin. De plus, ils font partie de ceux qui croient que chacun est responsable de ses émotions et qu'ils ne sont pas là pour résoudre la vie de qui que ce soit, de sorte qu'ils peuvent parfois sembler un peu froids et insensibles.

