Gisela Valcárcel rejette le couvre-feu imposé par Pedro Castillo : « Hâtif et insensé »

Alors qu'elle s'est habituée à ses followers, Gisela Valcárcel a utilisé ses réseaux sociaux pour partager ses sentiments sur les derniers événements du pays, en particulier depuis que le président Pedro Castillo a décrété un couvre-feu à Lima et Callao en raison de la radicalisation de la protestation des transporteurs dans diverses régions du pays à propos de l'augmentation du carburant.

Ce lundi 4 avril, vers minuit, le président a envoyé un message à la Nation pour annoncer l'immobilité sociale de 2 h 00 à 23 h 59 le Mardi 5 avril 2018. avril. Cela a pour but de rétablir la paix et l'ordre intérieur à la suite des manifestations qui ont eu lieu dans différentes régions du pays.

Cependant, cette mesure n'a pas plu à divers artistes péruviens, qui se sont exprimés sur leurs plateformes pour exprimer leur rejet. L'un d'eux était le populaire « Señito », qui a assuré qu'un couvre-feu n'était pas la solution appropriée pour faire face à une crise politique.

« Mesure disproportionnée, précipitée et dénuée de sens », a écrit Valcárcel dans un premier temps sur son Twitter. Puis, il a ajouté : « Voyons voir, quand les ordres ne sont pas compris ils génèrent de la frustration et de la rébellion. Est-ce que c'est ce que vous recherchez en arrière-plan ? Qu'est-ce qui se cache derrière la mesure prise par le gouvernement ».

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

Quelques heures plus tôt, la propriétaire de GV Producciones avait évoqué les déclarations du président, dans lesquelles elle demandait à la population une opportunité de gouverner pour les cinq prochaines années. « Les rêves doivent motiver toute l'équipe, Maître Pedro Castillo. Si vous réalisez votre rêve, vous demandez aux gens de mourir, juste pour avoir une chance », a écrit Gisela.

« Le dollar baisse, ceux qui s'y connaissent en économie savent que dans un pays comme le nôtre, cela peut être qualifié de « miracle », mais la vérité est que le dollar baisse quand il y a un revenu de dollars. La question. Est-ce qu'ils gagnent autant de dollars pour l'exploitation minière ou... ? C'est étrange, n'est-ce pas ? » , a-t-il détaillé dans un autre tweet.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

ÇA DONNE RAISON AUX MANIFESTANTS

Malgré les protestations qui font rage depuis le 28 mars dans le cadre de la grève des transporteurs, la figure d'América TV a assuré que cela aiderait à changer les choses à l'avenir, car « le peuple a toujours raison ».

« Arrêts, mécontentement et indignation, c'est ainsi que commence la semaine au Pérou. Ce qui peut aggraver les choses, c'est de voir Martín Vizcarra continuer à tromper et Francisco Sagasti dire ce qui pourrait être fait maintenant. Assez le peuple est sorti et sûrement les choses vont changer, le peuple a toujours raison », a-t-il écrit sur Twitter.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

Il convient de noter que le « Señito » avait déjà pris la parole quelques jours auparavant, se référant directement au gouvernement Castillo : « Un pays divisé ne connaîtra pas de croissance, il peut survivre mais il ne grandira pas. Quand il y a des bagarres dans la famille comme il y en a parmi les Péruviens et quand nous vivons chez nous des agressions comme celles que l'on voit dans notre pays, ces maisons sont destinées à tout perdre, c'est ce qui se passe dans notre Pérou. Il y a quelque temps, nous nous sommes battus en ennemis et avons voté contre Fujimori et en faveur d'un homme qui n'imaginait pas qu'il serait Pdte », avait-il déclaré le 2 avril dernier.

« Comment peut-il nous aider s'il a besoin d'aide ? Comment est-ce que je ferais ? Il est maintenant temps de demander la sagesse et d'arrêter de nous attaquer », a conclu le présentateur de télévision.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

