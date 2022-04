Dimanche dernier, les téléspectateurs de « MasterChef Celebrity » ont vu la « résurgence » de Tatán Mejía dans la cuisine grâce à un plat à base de pommes de terre, et malgré le fait que lors de ce test, ils n'ont pas donné au vainqueur une épingle d'immunité, le motocycliste a eu plusieurs avantages qu'il a utilisés dans le défi pour les couples exécuté lundi soir.

La punition pour les perdants ? Tabliers noirs, et dans cet ordre d'idées, tout le monde a exercé une pression sur eux lors du test qui avait le fromage comme ingrédient principal. Sept types de fromages différents étaient les protagonistes, et chacun d'eux devait préparer un plat différent.

Tatán était responsable des armes pour les couples, donc Natalia Ramírez a été laissée avec Estiwar G (les deux devaient faire un steak au poivre avec du fromage fumé ; Corozo avec Aida Bossa (ils ont fait une papillote de poisson avec du fromage bleu) ; Manuela et Aco Pérez (tartelette au camembert) ; Aida Morales a dû cuisiner à côté de Chicho Arias et ils ont dû faire une fondue au fromage brie ; Isabella avec Carlos (qui a préparé une soupe à l'oignon avec du gruyère) ; Christina avec Pamela (panier de pâte feuilletée avec étalon) et Ramiro avec Tatán, qui a fait un sandwich au porc et au fromage sopó.

Chacun a eu des moments différents, car ils l'ont joué dans une sorte de « Jenga » ; Carlos a renversé la tour, faisant, par exemple, Manuela et Aco n'ont que 35 minutes pour préparer leur plat, qui était l'un des plus complexes. De plus, chaque couple a commencé à cuisiner à des moments différents, mais Ramiro et Tatán ont commencé (c'était l'un des avantages de l'athlète), mais tout au long du défi, ils ont présenté plusieurs inconvénients, notamment en ce qui concerne la manipulation du fromage et la préparation de la sauce.

Après les temps de cuisson, tout le monde a été appelé au lutrin pour être évalué ; Estiwar G et Natalia ont été les premiers. Ensemble, ils ont appelé leur plat « Sérénade au Patio Bonito », et bien que la viande soit à l'endroit préféré des chefs (moyen), Chris Carpentier a reproché la couleur du plat utilisé pour assembler la viande. Jorge Rausch, de son côté, a applaudi le goût des protéines.

Après les applaudissements, Natalia en a profité pour flirter avec l'influenceur : « C'est à moi, Carolina -Gómez- est partie », car il convient de mentionner qu'il en a profité lorsqu'il était partenaire des récemment éliminés pour la séduire avec ses notes de quartier.

Carlos et Isabella, qui ont eu la difficile tâche de recréer une soupe à l'oignon gratin, le même plat qui a éliminé Ana María Estupiñán la saison précédente, ont également été remarquables. Cependant, ils n'ont pas eu peur de ce précédent et ont fait ce qui a été, selon Carpentier, dans le meilleur plat du genre dans la compétition.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Aco et Manuela, qui ont pris les tabliers noirs à la fin du test, ont réalisé une tartelette qui, malgré son bon goût, était restée crue. Nicolas les a défendus, car le temps n'était pas un facteur en leur faveur, mais avec tout cela, la « tartelette aux poires au camembert » a été choisie comme la moins bonne préparation.

En revanche, Aida Bossa et Corozo ont surpris les chefs avec une papillote baptisée « plaque politique » par le troubadour parce qu'elle contenait du bar. Le terme était parfait selon le Chilien, et Nicolás a déclaré que les légumes avaient bon goût même s'ils n'étaient pas sautés. Les deux ont été les points forts du défi.

Enfin, Tatán Mejía et Ramiro, qui avaient le plat le plus facile, ont reçu plus de reproches que de flatteries, car le sandwich au porc qu'ils ont préparé était sec. De plus, Carpentier a expliqué que les légumes devraient être mouillés avec de la vinaigrette. La viande, en revanche, était la meilleure partie de cette préparation.

