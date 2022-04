Après son grave accident, Tiger Woods a annoncé qu'il comptait jouer le Masters d'Augusta

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

Tiger Woods compte participer cette semaine au Masters d'Augusta, qui serait un nouveau retour époustouflant dans le sport de l'astro du golf, à peine 13 mois après avoir subi de graves blessures à la jambe droite dans un accident de la circulation.

« En ce moment, j'ai l'impression que je vais jouer », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au Augusta National Golf Club (État de Géorgie), où il s'entraîne depuis une semaine pour tenter de disputer le premier Grand Chelem de la saison. « Je n'ai aucun scrupule à ce que je peux faire en matière de golf. Marcher, c'est la partie la plus dure », a-t-il révélé.

Le 15 fois champion du Grand Chelem prévoit disputer une ronde d'entraînement de neuf trous mercredi et prendra une décision finale après avoir vu son corps se remettre de cet effort. « Il s'agit de la façon dont mon corps va récupérer et de ce que mon corps peut faire le lendemain », a-t-il expliqué après avoir disputé des rondes d'entraînement de neuf trous au cours des deux derniers jours.

Woods a déclaré qu'il pensait pouvoir remporter un sixième titre Masters pour égaler le record de tous les temps détenu par Jack Nicklaus bien qu'il n'ait pas joué depuis le Masters 2020, joué en novembre de la même année en raison de la covid-19.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters)

Il convient de rappeler que le golfeur de 46 ans a été hospitalisé pendant des semaines et n'a pas pu marcher pendant des mois après un accident de voiture à février 2021. Il a déclaré plus tard qu'il avait eu de la chance d'avoir survécu et de s'être échappé des deux jambes : « C'était un chemin difficile. Pour dire que j'allais être là à jouer... Je l'aurais dit très peu probable. »

Maintenant, son plan est de faire sa 24e ouverture au Masters. La star du sport nord-américain a testé sa capacité à parcourir la piste de montagne la semaine dernière, et a annoncé qu'un retour épique était possible. Dimanche, il a tweeté qu'il s'agirait d'une « décision en temps de jeu » qu'il joue ou non cette semaine.

Woods s'est mis à rude épreuve avec des rondes d'entraînement dimanche et lundi, ce dernier devant des milliers de fans qui l'ont soutenu lors de la première séance complète de spectateurs à Augusta National depuis 2019, quand il a remporté un titre étonnant pour compléter une convalescence d'une chirurgie de fusion vertébrale.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

Au cours de cette semaine, plusieurs golfeurs de haut niveau ont donné leur point de vue sur ce qui pourrait être le retour de la grande star. « Il avait l'air bien en marchant », a déclaré le vainqueur du Masters 1992, Fred Couples, après avoir partagé neuf trous avec lui. « Il n'a pas raté beaucoup de tirs, il a très bien roulé... ce gars est tout simplement irréel. »

L'Australien Cameron Davis, qui a joué les cinq derniers trous avec Woods lors d'une ronde d'entraînement dimanche, a déclaré : « J'étais encore un peu lent à gravir quelques collines sur les trous 17 et 18. Ça frappe bien. Il frappe assez loin pour jouer les trous de la façon dont vous avez besoin pour les jouer. Je ne vois aucune raison pour laquelle je ne peux pas accumuler de rondes ici. »

L'ouverture de Woods au premier tour de jeudi serait l'un des retours sur blessure les plus surprenants de l'histoire du sport, le quintuple champion du Masters n'ayant pas officiellement joué depuis qu'il a défendu son titre au Masters 2020. « Il fait les tirs dont vous avez besoin », a déclaré Davis. « Je jouais bien. Tout avait l'air assez solide. Ce sera génial de te voir ici si tu décides de jouer jeudi. »

De son côté, le quadruple vainqueur d'un majeur, son compatriote Brooks Koepka, qui sera à la recherche de sa première veste verte, a déclaré : « Je suis heureux qu'il ait l'air en meilleure santé et capable de jouer au golf. Nous en avons besoin, le jeu en a besoin, tout le monde en a besoin, les fans en ont besoin. »

Avec des informations de l'AFP

