Andrea Legarreta a félicité Mia Rubín pour avoir chanté sur Cumbia Machine Tour : « Je ne me remets pas de ce que j'ai vécu »

Vendredi dernier, le 1er avril, a commencé le Cumbia Machine Tour, composé de plusieurs artistes, dont Erik Rubín et sa fille avec Andrea Legarreta, Mia Rubin.

Ainsi, face à la montée en puissance de la carrière de sa petite fille, l'animatrice de Morning Today n'a pas tardé à la féliciter via les réseaux sociaux et a partagé une image tendre où mère et fille sont spectaculaires avec leurs tenues.

« Et en parlant de réaliser des rêves... Je ne sais pas si ce rêve réalisé est le tien ou le mien, ma jolie fille ! Parce que pendant que tu réalises le rêve de chanter et de faire ce que tu aimes à côté de ton Père et de tant de grands artistes, sur cette scène et avec ce merveilleux public qui t'a tant applaudi... Je réalise mon rêve de te voir IMMENSÉMENT HEUREUSE et ÉPANOUIE, en faisant ce que tu aimes le plus faire depuis que tu as commencé à dire tes premiers mots... » Legarreta son post Instagram.

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

Dans le post, vous pouvez voir une image de Mia Rubín debout étreignant sa mère, à la fois avec un sourire sur ses lèvres et montrant beaucoup d'affection.

De même, dans les autres photographies que Legarreta a placées dans son profil, sa fille apparaît dans la robe qu'elle portait pour la présentation et dans un petit clip on la voit sur scène chanter une reprise de la chanson No One Knows My Suffer.

« Ouah ! Je ne me suis toujours pas remis de ce que j'ai vécu ! De l'amour du public qui à la fin du spectacle m'a approché avec tant d'amour, pour me raconter tant de beaux et émouvants mots à votre sujet... Pour me féliciter pour toi... Je pense que peu importe ce que font nos enfants, le plus grand désir d'une mère qui les aime tant est de les voir heureux et de réaliser leurs rêves ! Et tu brilles ! Tu brilles si mignon... Vous avez chanté et j'ai chanté parmi ce grand public à côté de votre petite sœur qui était également émue et excitée ! Vous avez dansé et dansé avec vous », a poursuivi Andrea en écrivant.

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

En outre, l'animatrice de l'émission s'est penchée sur le fait qu'elle était pleine de bonheur pour les réalisations de Mia à ce moment-là et a également profité de l'occasion pour remercier Erik Rubín d'avoir soutenu sa fille sans condition.

« Je célèbre ta vie et ce que tu vis ! Je suis très fier de la paire de beaux êtres qu'ils sont ! ! Je ne me lasserai jamais de remercier Dieu pour toi ! Félicitations pour l'amour d'hier ! ! Et pour ce qui vient ! Quelle chance avez-vous d'avoir un père qui vous soutient et qui a été votre professeur et votre guide ! D'être sur scène avec de telles stars ! Maman est toujours avec toi et pour toi ! Pour toi ! Toujours unis ! Toujours ensemble ! @miarubinlega #amoreterno », a-t-il dit.

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre et certains de leurs collaborateurs des médias en ont même profité pour féliciter la famille.

« Quels beaux mots mon Andy, et comme c'est merveilleux que vous ayez l'occasion d'applaudir et de profiter de son chemin à ses côtés. Félicitations @miarubinlega », a écrit Isabel Lascurain. Alors que Tanya Vazquez a ajouté : « Félicitations pour les deux belles filles qui ont des bénédictions et du bonheur »

Gerogina Holguin n'était pas loin non plus et a fait remarquer que Legarreta était une mère formidable : « Félicitations Andrea, tu as été un excellent exemple, un soutien et un guide pour ta famille. »

