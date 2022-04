Un jeune homme impliqué dans une bagarre entre fans de Nacional est envoyé en prison

Le 3 avril, un juge chargé du contrôle des garanties a imposé une mesure d'assurance préventive de liberté, en prison, à Kevin Esneider Quintero, 21 ans, pour être présumé responsable du crime de tentative d'homicide aggravé.

Selon le bureau du procureur général, le prisonnier voyageait le 2 janvier dans un bus qui se rendait à Tunja (Boyacá) plein de fans de Nacional, qui, lorsqu'il a rencontré un autre groupe de fans, ont déclenché une bataille lancée qui a provoqué des troubles sur la voie publique et cinq personnes blessées.

Les preuves cinématographiques, les témoignages et la reconnaissance d'une victime blessée montrent que l'accusé était apparemment présent et a participé à la bagarre entre supporters de la même équipe de football.

Les excuses se sont produites dans une station-service située dans la municipalité de Cota (Cundinamarca). L'accusé aurait participé à l'agression d'un garçon de 20 ans allongé sur le sol. L'enquête montre que l'homme aurait utilisé une brique et un gros poignard et aurait frappé la victime à plusieurs reprises et aurait causé une grave blessure à l'abdomen avec le couteau.

En outre, le parquet a pu établir que d'autres personnes ayant participé à la bagarre avaient également battu la victime à coups de poing et de pied qui avait été transportée à l'hôpital de Chia (Cundinamarca) par deux patrouilleurs de la police nationale.

Grâce à des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont enregistré des moments de forte confrontation entre les fans de l'Atlético Nacional. Sur les images, vous pouvez voir comment les gens s'attaquent les uns aux autres avec des pierres, des machettes et des poings.

Les événements auraient été présentés dans la variante Cota-Chia, lorsque des bus de supporters de l'équipe antioquienne se sont retrouvés sur la route vers la ville de Tunja, pour assister au match de leur équipe contre les Patriots ce samedi à 6 heures de l'après-midi, pour la 14e date de la Betplay League.

Selon Marca Claro, la lutte a eu lieu en raison de la rivalité entre les membres du bar Atlético Nacional brava « Los Del Sur », avec la « Nation Verdolaga », un groupe dissident du barreau principal qui se produit à Bogota.

Les médias sportifs affirment que la « nation Purdolaga » a tendu une embuscade à « Los del Sur » qui voyageait d'une autre ville à Tunja.

D'autre part, El Colombiano a assuré que les barres transportées dans 8 bus auraient intercepté les 15 véhicules qui ont transporté les fans de Medellín à la capitale de Boyacá pour commencer la bataille lancée. On estime que 450 personnes participeront à cette mêlée.

La police de Tunja a annoncé une forte opération de sécurité pour les Patriotas vs. National, après ce qui s'est passé sur les routes de Cundinamarca.

