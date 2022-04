Rodrigo González explose contre Pedro Castillo et demande d'éviter le pillage : « Notre principal ennemi est le gouvernement »

Avec un visage plutôt délogé, Rodrigo González a lancé le programme Amor y Fuego et, avant de commencer par les notes de divertissement, il n'a pas hésité à commenter la situation dans le pays. Comme nous nous en souvenons, la violence et le chaos sont vécus dans les rues après que les manifestations sont devenues incontrôlables face à l'intervention des troupes de la PNP cherchant à déverrouiller l'autoroute centrale et à mettre fin aux attaques des manifestants contre d'autres unités de transport qui ne respectent pas le chômage.

« Notre mission, nos émissions fonctionnent et notre but est de vous divertir, c'est ce que nous faisons en ce moment, aujourd'hui sur les ondes de Willax Television, depuis plus de 13 ans. Cependant, nous ne pouvons pas être étrangers, nous ne vivons pas dans un monde parallèle parce que nous divertissons, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas inquiets, que nous ne sommes pas consternés comme les autres Péruviens comme nous », a déclaré Rodrigo González.

« Notre solidarité avec toutes les familles qui perdent des proches à la suite de l'arrêt des transports, des pillages violents qui ont lieu et des événements que nous voyons se produire grâce au gouvernement de notre pays », a déclaré le présentateur de télévision, qui était accompagné de sa compagne Gigi Mitre, qui avait l'air beaucoup plus en colère face à la situation.

GIGI MITRE FURIOSA AVEC PEDRO CASTILLO

L'animatrice de télévision a montré à quel point elle était en colère contre le gouvernement de Pedro Castillo, le qualifiant d'infâme. Même en indiquant que le président ne sait pas où il en est, car même si c'est vrai, il n'est pas à blâmer pour tout ce qui se passe dans le pays, il a - a-t-il dit - peu de capacité de réaction.

« Eh bien, je n'ai plus rien à dire, la frustration et l'indignation que beaucoup d'entre vous ressentent, nous les partageons également. C'est une honte où nous sommes arrivés, nous nous enfonçons plus profondément et la seule chose que nos autorités montrent, à commencer par le président, c'est qu'elles n'ont aucun amour pour le pays. La seule chose qui les intéresse, ce sont leurs avantages personnels, c'est la dernière paille que nous nous retrouvons dans une telle situation, le Pérou en a marre », a-t-il dit assez fort.

Mitre a indiqué que l'intention du président est que notre pays ressemble à Cuba, au Venezuela « et pire encore ». « Nous sommes tombés entre les mains d'un gouvernement infâme et incompétent », a-t-il dit.

RODRIGO GONZÁLEZ DEMANDE AU PEUPLE

À un autre moment, le chauffeur a pris la parole pour passer une commande à la population. Rodrigo González a exhorté à s'unir et à ne pas se battre parmi les Péruviens, car leur seul ennemi est le gouvernement de l'époque.

« La seule chose que je veux dire avant de commencer le divertissement, c'est que les Péruviens ne doivent jamais être contre des Péruviens, c'est-à-dire tous ensemble contre un gouvernement qui nous emmène dans l'abîme, ce n'est pas la guerre entre nous. Voir des gens piller les marchés. Cette personne qui occupe ce poste a également dû traverser beaucoup de choses pour pouvoir avoir cette marchandise qu'elle vend. Je comprends les besoins, mais n'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, le principal ennemi pour moi est le gouvernement, et non pas nous parmi nous. N'oublions pas ça », a conclu l'animatrice de télévision.

