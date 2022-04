Le ministère de l'Intérieur affirme avoir investi 1,2 milliard de dollars dans la sécurité

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

Le ministre de l'Intérieur, Daniel Palacios Martínez, a accompagné le président de la République, Iván Duque Márquez, lors de sa visite dans le département de Meta, où il a présenté des capacités et signé les procès-verbaux du début des travaux d'infrastructure qui renforceront la sécurité et la coexistence des département.

Le responsable du portefeuille intérieur a fourni des capacités à la police du département, une unité mobile de commandement et de contrôle et 2 drones destinés à la ville de Villavicencio et 30 motos pour les municipalités d'Acacias, Barranca, Grenade, Puerto Gaitán et Villavicencio.

« 1,2 milliard de pesos investis jusqu'à présent dans la sécurité et la coexistence par le ministère de l'Intérieur dans le pays et, comme l'a mentionné M. Général Vargas, par le biais du CONPES d'infrastructure stratégique pour la police, nous investirons 500 milliards de pesos supplémentaires pour atteindre le 2 avec le reste des investissements milliards de pesos à la fin de la période de quatre ans en investissements dans le domaine de la sécurité et de la coexistence des citoyens », a ajouté le ministre de l'Intérieur.

De même, les autorités ont signé des actes de lancement de casernes de pompiers pour Villavicencio, Puerto Lleras et Barranca de Upía, qui bénéficieront d'un investissement de plus de 3 430 millions de dollars.

« Aujourd'hui, nous célébrons des moments très importants, le procès-verbal du début de la construction de trois casernes de pompiers. Pour la première fois, le ministère de l'Intérieur et la Direction nationale des pompiers fournissent non seulement des chars, des véhicules, une intervention rapide dans des motopompes dans des équipements et des kits contre les incendies de forêt, mais nous avons également réalisé l'investissement et la construction de casernes de pompiers », a déclaré Palacios Martínez.

En outre, trois motopompes portables ont été livrées aux pompiers de Meta, ce qui permettra de mieux répondre aux urgences. Elles seront destinées aux municipalités de Barranca de Upía, Grenade et Puerto López, avec un investissement de plus de 498 millions de dollars.

À la fin de l'événement en présence du président de la République, les signatures du début des travaux du #SacúdeteAlParque des municipalités de Fuente de Oro, Barranca de Upía et El Castillo ont été signées.

« Aujourd'hui, nous avons signé des procédures d'initiation au travail pour ces municipalités du département de Meta afin d'améliorer les conditions de coexistence, car nous savons que les jeunes qui disposent d'espaces dédiés à la culture, aux loisirs, au sport, à la technologie sont des jeunes exempts de violence. » a ajouté le chef du portefeuille politique.

Le président Duque a mis en place des équipes pour renforcer le travail de la Police nationale

Le président de la République, Iván Duque Márquez, a dirigé ce samedi la livraison d'équipements destinés à renforcer le travail de la police nationale et des services d'incendie du département de Meta.

« Aujourd'hui, nous démontrons une fois de plus à Meta que c'est avec des faits et en équipe comment construire un pays et comment la sécurité est construite », a déclaré le président lors de la remise des capacités, en compagnie du ministre de l'Intérieur, Daniel Palacios, et du directeur de la police nationale, le général Jorge Luis Vargas Valence.

Il a expliqué que parmi les capacités livrées figurent 30 motos à haut cylindre, des drones ultramodernes et plus de 800 millions de pesos en équipement pour les services d'incendie.

« Cela se fait parce qu'il y a un engagement du gouvernement envers Meta et la ville de Villavicencio », a déclaré le président Duque.

Il a souligné que c'est « le gouvernement qui a laissé le plus de ressources au ministère » et « le gouvernement qui a injecté le plus de ressources dans la Police nationale en quatre ans ».

Avant de diriger l'atelier Constructing Country numéro 105, à la base aérienne d'Apiay, 30 motos Honda XRE 300 d'une valeur de 943 millions de dollars ont été livrées à la police pour les municipalités de Grenade, Acacias, Barranca de Upía et Puerto Gaitan.

Également un système aérien télépiloté (SIART) et 2 drones d'une valeur de 1 835 millions de pesos.

En outre, le service d'incendie de Meta a reçu trois pompes à incendie portatives de haute puissance pour contrôler les incendies dans les zones reculées où un véhicule de pompiers ne peut pas entrer. Ces éléments fonctionnent avec 435 gallons d'eau.

Ces éléments bénéficieront aux municipalités de Barranca de Upía, Grenade et Puerto López.

