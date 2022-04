Immunité hybride : la science a révélé l'importance pour les personnes rétablies de se faire vacciner contre la COVID-19

A health worker vaccinates a person with a dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine at the first drive-in vaccination center in Berlin, Germany, February 10, 2022. REUTERS/Michele Tantussi

Les personnes qui ont été infectées par le coronavirus et qui ont eu accès à des doses de vaccins contre la COVID-19 ont une « immunité hybride ». Il existe déjà 4 études scientifiques qui prouvent que ces vaccins offrent une protection supplémentaire importante à ces personnes.

Les vaccins se sont déjà révélés très efficaces pour protéger les personnes qui n'ont jamais eu la COVID-19, mais leur efficacité dans la prévention des symptômes et des issues graves chez les personnes qui ont déjà avait été infecté était, jusqu'à récemment, moins clair.

Après deux ans d'une pandémie au cours de laquelle près de 500 millions de personnes ont été infectées et 59 % de l'humanité a été vaccinée avec le schéma primaire - selon les informations de OurWorldInData -, des études ont souligné l'importance d'être vaccinés pour ceux qui ont une immunité naturelle après se remet de la maladie.

L'une des deux études publiées dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases a analysé les données sanitaires de plus de 200 000 personnes, entre 2020 et 2021, lorsque le Brésil était le plus touché par le coronavirus, étant le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de décès dus au COVID.

Des chercheurs brésiliens ont découvert que chez les personnes qui ont déjà eu la COVID-19, les vaccins Pfizer et AstraZeneca étaient efficaces à 90 pour cent contre l'hospitalisation et le décès, le vaccin CoronaVac en Chine était de 81 pour cent et l'inoculant à dose unique de Johnson & Johnson était de 58 pour cent.

« Il a été démontré que les quatre vaccins offrent une protection supplémentaire significative aux personnes ayant déjà été infectées par la COVID-19 », a déclaré l'auteur de l'étude Julio Croda, de l'Université fédérale du Mato Grosso do Sul.

En Brazil, encontraron que las personas que ya han tenido el COVID-19 tuvieron mejor protección tras recibir las dosis de vacunas. Se comprobó con 4 vacunas diferentes/REUTERS/Washington Alves

« L'immunité hybride due à l'exposition à une infection naturelle et à la vaccination est susceptible d'être la norme dans le monde entier et pourrait fournir une protection à long terme même contre les variants émergents », a déclaré Pramod Kumar Garg, de l'Institut indien des sciences et technologies translationnelles de la santé, dans un commentaire connexe au studio.

Pendant ce temps, une autre étude qui utilisait le registre national de la Suède jusqu'en octobre 2021 a révélé que les personnes qui se sont rétablies du COVID conservaient un niveau élevé de protection contre la réinfection jusqu'à 20 mois. Il a également révélé que les personnes ayant une immunité hybride à l'aide de deux doses de vaccins présentaient un risque de réinfection 66 % inférieur à celui des personnes n'ayant qu'une immunité naturelle.

Paul Hunter, professeur de médecine à l'Université d'East Anglia qui n'a pas participé à l'étude, a déclaré à l'AFP que les 20 mois de « très bonne protection » de l'immunité naturelle étaient « bien meilleurs que ce à quoi on s'attendrait pour le calendrier initial de vaccination à deux doses ». Mais il a prévenu que les deux études avaient été menées avant que la variante Ómicron ne devienne dominante dans le monde entier, et qu'elle avait « nettement diminué la valeur protectrice d'une infection précédente ».

En Qatar, se encontró que haber tenido la infección y recibir 3 dosis, hacía que las vacunas tengan una eficacia del 77%/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Une étude menée au Qatar et publiée sur le site de pré-publication MedRXiv la semaine dernière a révélé la protection offerte par l'immunité hybride contre Ómicron. Il a constaté que trois doses du vaccin étaient efficaces à 52 % contre l'infection symptomatique du sous-variant BA.2 Omicron, mais ce chiffre a grimpé en flèche à 77 % lorsque le patient avait déjà été infecté.

L'étude, qui n'a pas fait l'objet d'un examen par des pairs, a conclu que « l'immunité hybride résultant d'une infection antérieure et d'une récente vaccination de rappel confère la plus grande protection » contre les sous-variants BA.1 et BA.2.

Toujours aux États-Unis, Marion Pepper, professeure agrégée au département d'immunologie de la faculté de médecine de l'Université de Washington, a publié d'autres recherches dans la revue Cell et expliqué pourquoi « l'immunité hybride » offre une meilleure protection. Ils ont comparé les différences de réponse immunitaire au coronavirus entre trois doses du vaccin chez 30 personnes qui avaient déjà été infectées et chez 24 personnes qui avaient été vaccinées mais jamais infectées.

Ils ont découvert qu'après la vaccination, les personnes qui avaient déjà été infectées produisaient davantage de lymphocytes B mémoire, qui produisent des anticorps qui peuvent neutraliser le virus et prévenir l'infection. Ces cellules B mémoire chez les personnes ayant une immunité hybride ont également généré une plus grande variété d'anticorps capables non seulement de neutraliser la souche originale du virus, mais également de nouvelles variantes telles que Delta et Omicron.

« Même si leur première infection a été causée par la souche la plus ancienne, la souche Wuhan, et que le vaccin qu'ils ont reçu était basé sur cette souche, les personnes immunisées hybrides étaient capables de générer des anticorps neutralisants contre chaque variante », a déclaré Pepper.

L'immunité hybride a également généré une réponse immunitaire cellulaire plus spécifique pour combattre les infections virales, appelée réponse Th1. Dans cette réponse, les cellules immunitaires appelées lymphocytes T CD4+ libèrent des signaux inflammatoires, à savoir une cytokine appelée interféron-gamma qui est antivirale. Il a également été constaté que les lymphocytes T CD4+ de personnes précédemment infectées produisaient plus d'interleukine-10, ce qui peut supprimer l'inflammation et potentiellement prévenir la pathologie.

« Bien qu'une vaccination supplémentaire ait pu augmenter le nombre de lymphocytes T CD4+ dans lesquels ils n'avaient pas été infectés à des niveaux qui avaient été infectés, elle n'a pas pu générer la même qualité de réponse des lymphocytes T CD4+ que chez les personnes immunisées hybrides », a déclaré Pepper.

La inmunidad híbrida aumentá la producción de células T CD4+ que puede suprimir la inflamación y prevenir potencialmente la patología. (Getty Images)

Plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi l'immunité hybride semble plus robuste. L'un des facteurs pourrait simplement être le temps. Lors de l'exposition à un agent pathogène, les cellules immunitaires des ganglions lymphatiques affinent la réponse immunitaire. Ce processus de maturation immunitaire génère des anticorps et des cellules plus efficaces contre la nouvelle infection.

Dans le cas du groupe immunitaire hybride, un an s'est écoulé entre le moment de l'infection et la réception du vaccin. En revanche, les personnes du groupe vacciné uniquement ont reçu leur deuxième dose quelques semaines seulement après la première dose, ce qui a donné au système immunitaire beaucoup moins de temps pour affiner sa réponse.

Un autre facteur peut être le fait que le système immunitaire interagit pour la première fois avec un agent pathogène envahissant. Les différentes parties du corps ont des environnements différents qui déterminent la façon dont le système immunitaire réagit à l'infection. Les cellules immunitaires des participants à l'étude présentant une immunité hybride ont été détectées pour la première fois avec le virus dans leurs poumons et leurs voies nasales. En revanche, les cellules du groupe vacciné uniquement ont été trouvées pour la première fois avec la protéine virale dans le muscle où elles ont reçu le vaccin.

“Las personas que han tenido COVID-19 deberían vacunarse sin duda alguna", dijo Marion Pepper, investigadora de EE.UU/ REUTERS/Mayela Lopez/Archivo

L'exposition aux poumons et aux tissus des muqueuses, tels que ceux trouvés dans les voies nasales, est susceptible de générer une meilleure réponse immunitaire à un agent pathogène respiratoire, car les cellules peuvent être mieux retenues à ces endroits, a déclaré Pepper. Les conclusions de son groupe pourraient aider les scientifiques à concevoir des vaccins qui tirent parti de cet effet, comme ceux qui peuvent être administrés dans les voies nasales ou inhalés directement dans les poumons.

Bien que la vaccination après une infection antérieure semble produire une réponse immunitaire plus importante à l'infection par le SARS-CoV-2, il est essentiel que les personnes infectées se fassent vacciner pour bénéficier de cet avantage, a conseillé le Dr Pepper. « Les personnes qui ont eu la COVID-19 doivent absolument se faire vacciner. Non seulement l'immunité aux infections diminue avec le temps, mais la vaccination est également nécessaire pour créer cette immunité hybride », a-t-il ajouté. Ses recherches ont été soutenues par les National Institutes of Health, le Burroughs Wellcome Fund et Emergent Ventures.

Alors que « l'immunité hybride » offre une meilleure protection, le scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swamin, a averti que la prudence devait être maintenue. « L'immunité hybride ne veut pas dire que les gens devraient baisser la garde avec le masque, la distanciation et l'hygiène des mains », a-t-il dit. Sa recommandation est que l'on ne sait pas combien de temps l'immunité naturelle contre l'infection peut durer chez chaque personne et que les vaccins ne préviennent pas 100% des infections. « De plus, une personne peut avoir le coronavirus même si elle est vaccinée », a-t-il déclaré.

