Cinq applications pour planifier un voyage à Pâques

Aujourd'hui, il existe des applications de voyage qui facilitent grandement l'ensemble du processus avant d'arriver à destination et à partir de n'importe quel téléphone mobile.

Infobae propose ensuite 5 applications qui aideront à l'organisation d'une aventure à venir :

Banque de voyage

C'est un outil pour calculer et contrôler les coûts d'un voyage d'affaires, des vols et des prix des aliments avec des notes faibles, moyennes, élevées ou très élevées.

Vous permet de créer des rapports sur les frais de voyage en fonction des paiements.

Parmi ses services, il y a la possibilité de trouver des vols, ainsi qu'un guide de conciergerie 24 heures sur 24. Vous pouvez surveiller le kilométrage et gérer les revenus grâce à un scan instantané pour envoyer l'argent à l'entreprise.

TravelBank. (foto: Ih Travel and Learn)

PlanChat

Il s'agit d'une application de messagerie tout-en-un qui permet aux utilisateurs d'explorer, de planifier et de coordonner des voyages de groupe.

Les utilisateurs peuvent créer une idée de voyage, rechercher des hôtels et des vols, découvrir des expériences proposées, des documents et des tarifs, puis inviter des amis et discuter en groupe.

Il est facile de créer un itinéraire intuitif grâce à une carte de voyage dans laquelle vous pouvez inclure des sites touristiques, des restaurants, des hôtels et même des plans d'affaires, puis créer des enquêtes auprès de tous les membres et enfin répartir les coûts.

PlanChat. (foto: MacSources)

TripIt

Il s'agit d'une sorte d'agenda destiné à faciliter l'organisation et le partage des voyages, y compris la synchronisation automatique avec les calendriers des appareils, le cas échéant, pour modifier automatiquement les modifications qui se produisent.

Après avoir réservé des vols, des hôtels, des voitures de location, des transferts, des restaurants, les informations peuvent être enregistrées par e-mail dans un « itinéraire principal » créé spécifiquement pour le voyage, afin que les passagers aient toujours le programme à portée de main à tout moment de leur aventure.

En outre, les plans peuvent être partagés avec d'autres personnes. Il vous permet également de créer des sauvegardes et d'enregistrer des documents importants via un profil de voyageur accessible avec un mot de passe.

TripIt. (foto: App Store)

République de voyage

Cette application vous permet de comparer les prix pour obtenir les meilleures offres, ainsi que de réserver et d'acheter sans frais supplémentaires plus tard.

Lors de la création du profil, le service suit les mouvements de l'utilisateur pour ajuster les recherches futures en fonction de ses préférences qui fournissent des suggestions personnalisées.

Une autre option est que, comme les applications précédentes, il vous permet de collaborer avec des collègues, de partager des idées, d'enregistrer des notes, d'envoyer des liens, voire des plans de repas.

Trip Republic. (foto: ArticStartup)

TripCase

Cette application configure un itinéraire avec des données telles que les vols, les réservations d'hôtels, les locations de voitures, les instructions et le contrôle des coûts.

Grâce à l'e-mail, l'itinéraire sera mis à jour automatiquement et avec un simple aspect « Chronologie », vous pouvez créer un profil de voyage, une demande de transfert, consulter les prévisions météorologiques ou rechercher des vols alternatifs.

Le plus intéressant est qu'il envoie des informations précises et opportunes sur les terminaux et les portes d'embarquement, ainsi que des notifications de toute modification apportée aux vols.

TripCase. (foto: Planifica Tu Viaje)

