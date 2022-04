Vague de chaleur au Mexique : dans quels États les températures prévaudront-elles entre 30 et 45 degrés ce week-end

La vague de chaleur maintiendra un environnement chaud à très chaud dans l'après-midi sur une grande partie du territoire national, a rapporté le National Weather Service ce samedi matin.

Selon l'agence, la vague de chaleur laissera des températures comprises entre 30 et 45 degrés dans plusieurs États de la République, cependant, aux premières heures du dimanche, il y aura un environnement froid dans les montagnes de Mesa del Norte et Mesa Central, en raison de la perte de chaleur causée par la prédominance de ciel dégagé.

Par conséquent, les systèmes météorologiques auront les effets suivants sur le territoire entre 14 h 00 le samedi 2 avril et 8 h 00 le dimanche 3 avril :

La ola de calor dejará temperaturas de entre 30 a 45 grados en varios estados de la República (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Températures maximales de 40 à 45 °C : Michoacan, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Campeche et Yucatan.

Températures maximales de 35 à 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo (nord), Querétaro (nord), Guanajuato, État du Mexique (sud-ouest), Puebla (nord et sud-ouest), Chiapas, Tabasco et Quintana Roo.

Températures maximales de 30 à 35 °C : Basse-Californie du Sud, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes et Mexico.

Alors que les températures minimales pour tôt le dimanche sont les suivantes :

Températures minimales de -10 à -5 °C : régions montagneuses du Chihuahua et du Durango.

Températures minimales de -5 à 0 °C : régions montagneuses de Sonora, Zacatecas et de l'État du Mexique.

Los sistemas meteorológicos tendrán los efectos en el territorio desde las 14:00 horas del sábado a las 08:00 horas del domingo 03 de abril (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Températures minimales de 0 à 5 °C : régions montagneuses de Basse-Californie, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla et Tlaxcala.

Les gelées pour tôt le dimanche : Basse-Californie, Sonora, Chihuahua, Durango et Zacatecas.

Le Service météorologique national a également annoncé que pendant cette période, le 40e front froid s'étendrait sur le nord du Mexique, en interaction avec un canal basse pression s'étendant sur la Mesa del Norte et la Mesa centrale, avec le courant-jet subtropical.

L'agence a indiqué que cela provoquerait des pluies et des averses éparses accompagnées de décharges électriques dans le nord-est et l'est de la République, avec une possible chute de grêle principalement à Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas et San Luis Potosí, ainsi que de fortes rafales de vent sur les entités de la Mesa del North.

Pendant ce temps, la pénétration d'humidité de l'océan Pacifique, du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes provoquera des pluies avec des averses isolées dans le sud-est du pays et dans la péninsule du Yucatan :

El frente frío número 40 se extenderá sobre el norte de México (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Intervalles de douche : Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Puebla, Veracruz, Tabasco et Chiapas.

Pluies isolées : Hidalgo, Tlaxcala, Campeche et Quintana Roo.

Le National Weather Service a détaillé que ce samedi est prévu dans la vallée du Mexique un ciel moyennement nuageux dans l'après-midi, ainsi qu'un environnement chaud à chaud et des pluies isolées à Mexico et dans l'État du Mexique. En plus des vents du sud de 10 à 20 kilomètres par heure avec des rafales de 40 km/h.

Dans la capitale du pays, une température minimale de 11 à 13° C et un maximum de 30 à 32° C est prévue ; pour la capitale de l'État du Mexique, une température minimale de 3 à 5° C et un maximum de 25 à 27° C est attendue.

Se pronostica en el Valle de México cielo medio nublado en horas de la tarde (Foto: Twitter/@conagua_clima)

Dans le golfe du Mexique, un ciel mi-nuageux est attendu avec la possibilité d'averses à Tamaulipas et Veracruz, ainsi que des pluies isolées à Tabasco et des chutes de grêle possibles à Tamaulipas.

Dans la table nord : ciel nuageux et averses à Nuevo León et San Luis Potosí, ainsi que des pluies isolées à Coahuila avec des décharges électriques. Une atmosphère chaleureuse à chaleureuse est attendue à Chihuahua, Durango et Zacatecas.

Table centrale : ciel partiellement nuageux avec averses à Puebla et pluies isolées à Hidalgo et Tlaxcala ; vent avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h à Guanajuato, Querétaro et Puebla.

