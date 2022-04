Les collectifs Sonora demandent la destitution de Claudia Pavlovich en tant que consul du Mexique à Barcelone

Des représentants de divers mouvements sociaux ont exigé ce vendredi par le biais d'un communiqué que l'ancienne gouverneure du PRI de l'Etat de Sonora, Claudia Pavlovich, soit démise de ses fonctions de consule du Mexique à Barcelone, en Espagne, en raison de la « corruption, omission et négligence » qui l'ont marquée administration (2015-2021).

Des représentants de divers mouvements sociaux ont convoqué la Réunion des mouvements sociaux de Sonora, dans la ville d'Hermosillo, capitale de l'État, les 24, 25 et 26 mars de cette année.

Les groupes ont convenu de former le Front Sonora pour exiger que les demandes et les demandes présentées à l'État et au gouvernement fédéral contenues dans une déclaration soient traitées « avec précision et rapidité ».

Le premier point de la déclaration exige que le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador révoque le PRI, puisque, selon les allégations, dans son administration, « la corruption et l'omission face à la violence » causées par le crime organisé régnaient dans son administration.

Pendant l'administration de Pavlovitch, l'entité est devenue l'un des États les plus violents et certaines de ses villes, telles que Ciudad Obregón ou Caborca, sont aujourd'hui parmi les plus violentes du pays.

Des organisations, dont des syndicats miniers et des groupes de paysans, ont dénoncé le fait que pendant l'administration de l'ancien gouverneur, un de ses oncles avait été autorisé à saisir illégalement des terres appartenant à un grand ejido.

L'ejido, appelé le Bajío, a remporté 67 essais contre plusieurs mineurs.

En outre, les groupes ont également demandé que les meurtres de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz et María de Jesús Gómez Vega, membres de cet ejido, soient clarifiés.

Le 17 janvier, le ministère mexicain des Affaires étrangères a proposé Pavlovitch comme nouveau consul à Barcelone.

Cette nomination a suscité la controverse, comme le soulignent certains actes présumés de corruption.

Le 28 février, un groupe de parents d'enfants décédés dans l'incendie de la pépinière ABC de Sonora en 2009 a demandé à l'ambassade d'Espagne au Mexique de rejeter la nomination de l'ancienne gouverneure Claudia Pavlovich au poste de consul à Barcelone.

Le procès en destitution de Claudia Pavlovich n'a pas pu avoir lieu et reste « dans le congélateur législatif », a déclaré le chef fédéral du Parti d'action nationale (PAN), Marko Cortés.

Il a noté que Morena a actuellement une majorité à la Chambre des députés, de sorte que la demande de destitution de l'ancien gouverneur présentée par Gildardo Real Ramírez, chef de l'État du PAN, ne pourrait jamais être exécutée.

Il a également souligné que, dans cette situation, le gouverneur Alfonso Durazo avait conclu un pacte d'impunité avec elle, de sorte que le prétendu détournement de 8 milliards de pesos ne pourrait jamais être traduit en justice.

Cela pourrait entraîner une peine maximale de 16 ans de prison, ainsi que la mort civile à Sonora, qui disqualifierait Pavlovich Arellano de la fonction publique pendant 50 ans, en raison du prétendu détournement de ressources publiques.





