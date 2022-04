La mode au Vive Latino 2022 : des looks des années 60 aux couleurs des années 90

Après deux ans, Vive Latino est revenu et avec lui les styles qui reflètent le contraste des temps, de la culture musicale et de la mode qui subsistent d'autres décennies. Des tenues avec une touche de couleur à celles qui portaient un vêtement avec leur groupe préféré en passant par une tenue inspirée des années 90.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

Les deux jours de Vive Latino (VL 2022) samedi et dimanche 20 mars, les looks confortables ont prédominé avec des vêtements surdimensionnés pour hommes et femmes, ainsi que des hauts courts, des petits sacs, des sacs de taille, des sacs banane à la mode rétro de la fin des années 80 et du début des années 90.

(Foto: cortesía/ Cynthia Benítez y Alfonso Sotelo)

Un autre accessoire protagoniste était les lunettes de soleil de style vintage avec une monture épaisse de couleurs vives ou totalement noires ; les lunettes des années 90 avec de larges lentilles rectangulaires assorties à un jean mom et à des vêtements de style urbain.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Lors de l'événement, les styles glam rock accompagnés de bottines à talons bas à la mode ne manquaient pas. La mode des années soixante et soixante-dix se distinguait par des verres ronds, des bracelets et, dans le cas des femmes, des vêtements courts tels que des bralettes combinés à quelque chose de léger sur le dessus.

(Foto: Twitter/@vivelatino)

En noir, avec des groupes préférés sur leurs t-shirts, des bottines, des bandes rouges, des cheveux longs, des imprimés animaliers et des bracelets pointus étaient également présents ceux qui aiment la musique rock et metal.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Dans les chaussures, il y avait des bottes à petits talons et le dénominateur commun était des baskets colorées, totalement blanches ou noires avec des plates-formes hautes, reprises de la mode des années soixante-dix.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Les différents styles de Vive Latino ont été combinés entre les tendances excentriques des années 80, l'atmosphère détendue des années 70, en mettant l'accent sur les années 90, mais les années soixante se sont démarquées, à cette époque, la liberté d'expression a commencé à gagner en force, l'un des domaines utilisés par les jeunes pour porter C'était de la musique.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Au cours de cette période, il y a eu une révolution de la pensée, c'est pourquoi la mode a connu un changement qui a exprimé la liberté des femmes, influencée par la culture hippie.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Les années soixante ont établi la libération des femmes dans le domaine de la mode avec l'utilisation de la minijupe et qui est désormais une référence pour porter ce que chaque personne aime le mieux en fonction de sa personnalité.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Les looks de Vive Latino sont combinés à différents moments historiques de la mode, c'est pourquoi les vêtements des années 90 avec une explosion de couleurs dans les chemisiers, les vestes et les baskets à plateforme ont été repris par les participants.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Le streetwear a été confectionné de la même manière que les vestes en cuir, qui contrastaient également avec les jeans mom lors de l'événement. Les vestes oversize, les hauts ajustés côtelés, les jupes longues de la coupe container, les pulls molletonnés, les joggers ou les pantalons taille haute, le bomber, le jean flare ont également été très caractéristiques lors de l'événement.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

Les artistes qui se sont produits ont également été influencés par un certain contexte ; les vêtements caractéristiques de leur genre musical en conjonction avec les accessoires tendance qui sont revenus du passé.

(Foto: Gustavo Azem/ Infobae)

CONTINUEZ À LIRE :