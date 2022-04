Journaliste pour L'Equipe : « C'est toujours un plaisir de voir le Pérou participer à une Coupe du monde »

Ce vendredi matin, le Pérou savait dans quel groupe il allait battre le vainqueur asiatique pour le repêchage de la Coupe du monde 2022 au Qatar. À la surprise de beaucoup, l'équipe péruvienne affronterait à nouveau la France et le Danemark et, comme vous vous en souvenez, les deux équipes étaient nos rivales lors de la dernière Coupe du monde. événement.

De cette façon, le Pérou, qui bat le vainqueur de l'Australie et des Émirats arabes unis, rejoindrait le groupe D avec la France, le Danemark et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et le premier match du Pérou à la Coupe du monde 2022 au Qatar aurait lieu avec la France. Infobae a donc appelé José Barroso, un journaliste de L'Equipe, pour nous donner des détails sur le présent du champion du monde actuel,

« Si le Pérou passe les séries éliminatoires, je pense que nous le considérerons comme la 3e ou la 4e équipe de ce groupe. Le Danemark a réalisé une belle Coupe d'Europe et c'est assez solide. Pour sa part, la Tunisie ne passe pas un bon moment (quarts de finale de la Coupe d'Afrique), mais nous la voyons toujours comme une équipe de qualité, des individus comme Khazri que nous connaissons très bien dans le championnat français », a déclaré José Barroso à Infobae.

« Nous devons être prudents avec le Pérou, puisque nous avons joué en 2018, et surtout nous connaissons leurs résultats depuis ce match en Copa America, mais, par conséquent, je pense que si nous regardons leur égalité, nous la placerions au niveau plus ou moins de la Tunisie, car elle a moins d'individualités que nous connaissons. »

LA FRANCE EST LA FAVORITE DE SON GROUPE

Pour le journaliste français José Barroso, sa sélection est en avance sur les autres sélections. « Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est considéré comme un « bon » match nul et que la France est clairement favorisée pour terminer première du groupe », a déclaré Barroso à Infobae.

« Pour nous, malgré leur Championnat d'Europe, il n'y a aucun doute : l'objectif n'est rien d'autre que de gagner et nous voyons la France comme l'un des favoris. Nous avons quelques petits problèmes de défense - nous ne sommes pas solides comme nous l'étions en 2018, mais avec de telles individualités, avec un Mbappé aussi extraordinaire, il n'est pas possible d'espérer un autre résultat », a déclaré José Barroso, journaliste à L'Equipe, à Infobae.

LA NOUVELLE VERSION DE LA FRANCE

Interrogé sur la nouvelle version de l'équipe dirigée par Didier Deschamps, Barroso a donné des détails à ce sujet. « Pas beaucoup, le plus grand changement est qu'il joue maintenant avec un autre système 3-4-2-1, avec Mbappé de '9′ ou 3-4 -1-2, Mbappé et Benzema étant les points et Griezmann de '10′. En marge, Hernandez est maintenant dans le 11e et à droite il y a un petit doute entre Pavard et un profil plus offensif comme Coman. Pendant ce temps, en défense, Kimpembe du Psg entre dans le 11e, sinon rien de nouveau, puisque dans l'arc se trouve Lloris et le centre arrière se trouve avec Varane à côté de Kimpembe. Le duo du prospectus de récupération est composé de Pogba et Kanté », a-t-il ajouté.

Enfin, on lui a demandé s'il préférait l'Australie ou le Pérou comme rival lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar et a déclaré ce qui suit. « Je ne connais pas bien le niveau des autres équipes, donc je ne peux pas vous le dire, mais l'Australie est un pays avec moins d'histoire, mais une grande tradition sportive. Pour sa part, c'est toujours un plaisir de voir le Pérou participer à une coupe du monde », a déclaré José Barroso.

