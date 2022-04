Huancayo isolée : routes bloquées et accès restreint à la ville le sixième jour de la grève

Les dernières nouvelles de la grève des transports à Huancayo. La capitale de la région de Junín s'est réveillée dans l'incertitude quant à ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures après le intervention des routes qui ont provoqué leur isolement partiel, afin que personne ne puisse quitter ou entrer sur le territoire s'il se trouve sur un moyen de transport. Cet arrêt organisé a ajouté d'autres groupes - tels que les agriculteurs - qui organisent des manifestations pour que le gouvernement central vienne les voir. et sont en mesure d'apporter des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés.

Dans le cas de Huancayo, le blocus des principales routes d'accès a conduit les passagers bloqués sur les pistes à prendre la décision de charger leurs effets personnels afin d'essayer de s'échapper à pied et d'arriver à une autre destination proche où ils peuvent obtenir une sorte de mobilité qui les mènera à leur destination finale. Cet arrêt des transports a provoqué la perte totale de produits alimentaires et de matières premières au fur et à mesure qu'ils dérivent pendant des heures, et bien que les policiers aient bouclé la zone, il n'y a pas eu d'amélioration.

DERNIÈRES NOUVELLES PORTEURS D'ACCOUCHEMENT À HUANCAYO

Les derniers rapports détaillent les rapports de commerçants qui ont été intimidés par des transporteurs pour qu'ils ferment leurs activités indéfiniment pour se joindre à leurs manifestations. Ces événements ont provoqué des affrontements entre les participants et les membres de la police.

Le cinquième jour de la grève à Huancayo, des caméras ont enregistré des actes violents, des supermarchés et des banques étant pillés. Par peur qu'il leur arrive quelque chose, les habitants ont décidé de rester chez eux et de ne pas se mettre en danger. À la suite de ces actes, deux personnes ont été écrasées au milieu des guerres.

Des cas de pénurie d'eau et d'augmentation du prix des produits du panier familial de base ont également été signalés. . Cette situation touche non seulement une grande partie des secteurs qui maintiennent l'économie du pays active, mais également les enseignants et les étudiants qui, pour la plupart, ne fréquentent pas les écoles, ont ouvert leurs portes en mars dans le cadre du début de l'année scolaire 2022.

QUE FONT LES AUTORITÉS ?

Par le biais des réseaux sociaux de la présidence du Conseil des ministres (PCM), la population a été informée que le gouvernement avait organisé le voyage de trois ministres d'État à Huancayo pour entamer et renforcer le dialogue avec les manifestants de la ville et ainsi mettre fin aux paralysies.

Roberto Sánchez (Mincetur), Óscar Zea (Développement agraire) et Alejandro Salas (Culture) sont les autorités qui engageront le dialogue avec le transporteurs, qui demandent cette communication depuis fin 2021.

CONTEXTE

En octobre 2021, le directeur du Syndicat national des transporteurs du Pérou, Luis Marcos Bernal, a indiqué avoir rencontré les autorités afin de parvenir à un accord qui les aiderait à résoudre les problèmes qui affectent le bon déroulement de leurs activités. Dans sa communication avec Exitosa, il a expliqué qu'il y avait trois questions principales pour lesquelles ils exigeaient une attention particulière :

- Prix du diesel, qui a augmenté sa valeur de vente de 64 % depuis le début de la pandémie jusqu'aux derniers mois de 2021.

- Le transporteur assume l'augmentation du coût du carburant sur le territoire national

- Le retour du sélectif à la consommation, que cet avantage est devenu un préjugé, et l'augmentation du péage.

Au cours du dialogue, il a précisé que l'arrêt des transports était une probabilité, mais pas la chose souhaitée, car ils étaient engagés dans les canaux appropriés dans lesquels le gouvernement intervient pour le bien-être de ce secteur.

L'ARRÊT DES TRANSPORTEURS COMMENCE LE 4 AVRIL

« Il n'y aura pas de transports publics, de transports touristiques, de taxis, de voitures collectives, de mototaxis et, dans certaines régions, de transport fluvial. Tous se battent, ils vont paralyser leurs activités. Dans la mesure du possible, il y aura des marches pacifiques avec lesquelles nous nous mobiliserons dans toutes les régions du Pérou », a expliqué le président de l'Union des guildes de transport multimodal du Pérou (UGTRANM), Geovani Diez.

