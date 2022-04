Juan Carrasco Millones renuncia como viceministro de Justicia

Juan Carrasco Millones renuncia al ministerio de Justicia.

El viernes 1 de abril, el exfiscal Juan Carrasco Millones presentó su carta de renuncia al cargo de viceministro de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). El también exministro de Defensa se dirigió al actual titular de la cartera, Felix Chero Medina, para solicitarle que considere ese mismo viernes como su último día en funciones.

En el documento no figuran los motivos de su renuncia. Sin embargo, según el diario La República, Carrasco Millones podría postular al Gobierno Regional de Lambayeque con Juntos por el Perú (JP).

“Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personales y desearles éxitos en su gestión”, concluye la carta.

Se recuerda que Carrasco Millones fue en un momento vinculado con la empresaria Karelim López, investigada por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Sin embargo, descartó tener una relación de amistad con la lobista e insistió en que nunca la ha visto personalmente.

“Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López, nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando ha salido el reportaje, cuando pude verlo”, declaró en los exteriores del Congreso de la República, luego de hacer su presentación en la Comisión de Fiscalización el 30 de marzo.

Sobre una presunta reunión con Karelim López en la casa de Sarratea, en el distrito de Breña, Carrasco Millones admitió que se enteró de que coincidió con la empresaria en el domicilio, luego que esto luego difundido en un reportaje periodístico.

“Yo no sé dónde estaba, la casa tiene cuatro pisos, yo no la conozco. (…) Creo que todo está dentro del contexto de la verdad, yo tenía solo 48 horas de designado como ministro de Defensa, tenía conversaciones personales con el presidente”, señaló.

¿QUIÉN ES FELIX CHERO MEDINA?

Félix Inocente Chero Medina juramentó el 19 de marzo como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en una ceremonia que se desarrolló en Palacio de Gobierno, ante la presencia del presidente Pedro Castillo.

Reemplaza en el cargo al saliente ministro del sector, Ángel Yldefonso Narro, quien renunció al cargo luego de haber sido interpelado por el Congreso de la República.

Félix Inocente Chero Medina es abogado egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en la región de Lambayeque. Tiene un magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales.

En noviembre de 2021, el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, nombró a Chero como jefe del gabinete en el Ministerio de Defensa. Ya en agosto del mismo año había sido nombrado como Director General de la Defensoría de la Policía.

El nuevo ministro fue sentenciado por patrocinio ilegal (valerse de su función para patrocinar actos ilícitos) en 2018 y condenado a ocho meses de pena privativa de libertad efectiva, siendo inhabilitado por ese mismo periodo, según el expediente 5961-2016-1708-JR-PE-01 del Juzgado Penal Unipersonal de Lambayeque.

La parte agraviada fue la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo donde el letrado se desempeñó como asesor legal del Vicerrector Administrativo. Pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones absolvió al abogado en segunda instancia, según el mismo Chero.

En 2013, el nuevo titular del Minjusdh presentó un hábeas corpus para intentar anular la condena a 25 años de prisión a un condenado por el delito de violación sexual de una menor de edad, de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional contenida en el expediente N° 01745-2013-PHC/TC. La demanda fue declarada improcedente.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo informó, a través de a Resolución N° 674-2020-R emitida el 15 de setiembre de 2020, que Chero Medina incurrió en “hechos irregulares” como “haber percibido en su calidad de Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica el monto de 2.500 soles, sustentando como labores extraordinarias en el programa de Titulación Profesional Extraordinaria Ciclo 2014-I, ejecutado por la Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y Arquitectura”, entre otros hechos.

Este documento fue firmado por el rector, Jorge Aurelio Oliva Núñez. Incluye en este proceso disciplinario a otros 26 empleados del centro de estudios público de Lambayeque.

