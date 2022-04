Ernestina Godoy s'est dite trompée par des subordonnés qui favorisaient un ancien magistrat accusé d'abus sexuels

CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2020.- Un grupo de al menos diez feministas protestaron al exterior de la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar un caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las manifestantes realizaron pintas y posteriormente caminaron hasta la Alameda Central. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Un an après que la procureure de Mexico, Ernestina Godoy Ramos, eut appris des irrégularités internes de la part du personnel sous son commandement, il n'y a toujours pas eu de conséquences contre ceux qui ont fait pression contre l'ancien magistrat Manuel Horacio Cavazos López, accusé de violences sexuelles contre leurs deux filles mineures.

À ce jour, il n'y a toujours pas de réponse au processus, malgré la reconnaissance et les révélations du ministère public, qui a décidé de s'opposer au non-exercice de la procédure pénale, ainsi que l'approche adoptée lors d'une réunion directe avec le procureur et Laura Borbolla Moreno, coordinatrice générale des enquêtes sur les crimes sexistes et de la prise en charge des victimes.

Dans un appel auquel Infobae Mexique avait accès et le document préparé sur le désaccord, l'agente ministérielle Carolina Espinoza Espinoza a déclaré qu'elle s'était opposée à la décision de ne pas lancer le processus pour déterminer les responsabilités de l'ancien fonctionnaire de la Cour supérieure de justice de Mexico (TSJCDMX).

Mais le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) a ignoré l'analyse du responsable de l'affaire et a modifié les résolutions. En mars de l'année dernière, ils ont indiqué leur licenciement, faute d'éléments pour étayer les accusations portées devant un juge. Ils ont fait valoir qu'ils avaient épuisé tous les recours à leur disposition.

Mariel Albarrán, qui demande justice pour ses deux petites filles depuis fin 2019, a déclaré dans une interview que Carolina Espinoza l'avait sollicitée pour lui faire part des pressions subies par Daniel Osorio Roque, responsable de la Coordination des procureurs adjoints au public Le bureau du procureur, qui a rejeté les irrégularités dans l'affaire.

Outre les fonctions d'Eduardo Emilio Centeno Domínguez, qui dirigeait le bureau du procureur dit « A ». La mère des filles a demandé au fonctionnaire de dénoncer les coercitions de ses supérieurs, de sortir le front haut en soulignant l'injustice des instances mêmes qui doivent la rechercher. Mais le parquet a dit qu'il y réfléchirait, car il pourrait avoir des ennuis et des espaces de travail lui seraient fermés face à l'institution.

En mars de l'année dernière, lorsque le procureur de la capitale a appris les anomalies à l'intérieur de l'unité à sa charge, elle a dit qu'elle se sentait trompée par les juniors et surprise, parce qu'elle n'était pas au courant de la question, comme l'a raconté à ce média la mère des filles, qui l'a soulevée directement et avec plaintes officielles.

Les autorités du FGJCDMX ont demandé à Mariel Albarrán de ne pas se faire l'écho dans la presse de la somme des modifications ministérielles qu'elle a identifiées en faveur de Cavazos López. Mais il a exprimé le désordre procédural lors d'une audience et fait face à jusqu'à deux plaintes sur quatre déposées au bureau de la capitale, plus une autre qui a dégénéré au bureau du procureur général.

Tout, afin de l'épuiser et de le laisser cesser, car il a combattu en amparos et d'autres modifications ont été établies sur les mêmes ressources de défense. Par exemple, essayez d'utiliser le témoignage du pédiatre et le dossier clinique des filles que le spécialiste a fourni.

Lorsque le médecin est apparu après des mois, il a décidé de réserver pour témoigner et les avocats et le FGJCDMX ont fermé le dossier de recherche qui était auparavant perdu. En l'absence d'action criminelle, il y aura une contestation pour cette affaire en cause.

En outre, en mars 2021, de faux agents de la police d'enquête se sont manifestés pour demander des informations spécifiques sur les personnes qui vivaient au domicile de Mariel Albarrán. Les agents présumés ont dit à l'agent de surveillance qu'ils se conformeraient à un mandat d'arrêt contre Oscar Manuel.

Lorsqu'elle a envoyé les détails de la plaque, le numéro économique et plus de détails sur l'événement, la Commission des droits de l'homme a demandé au FGJCDMX d'en indiquer les raisons, mais tout indique que les hommes n'étaient pas des officiers ministériels. Pour cette raison, la mère des mineurs a tenu pour responsables l'ancien magistrat et ses avocats.

Mariel Albarrán a obtenu un amparo en octobre dernier pour rouvrir le procès contre l'ancien magistrat, cependant, elle a déposé un recours cela permettrait d'analyser le fond de l'affaire. Ce dernier pourrait être résolu dans le courant du mois, afin qu'il n'y ait pas de place pour une résolution locale et que l'ouverture de poursuites pénales contre Manuel Horacio Cavazos López soit exclue.

Pendant ce temps, des enquêtes contre José Manuel Fuentes Cruz, qui a ouvert le dossier de recherche le 23 septembre 2019 car il était responsable du quart de travail, sont également en cours. Ce sujet a changé son détachement à deux reprises pour occuper trois postes proches de l'affaire, dans lesquels il souhaite continuer à avoir de l'influence.

Auparavant, il fallait trois mois pour envoyer le dossier à la table de traitement après l'arrivée de l'entretien écrit de Cavazos López et sans même avoir analysé les audios où les mineurs racontent qu'ils ont été victimes de crimes sexuels. Ce temps d'attente aurait été pour l'ancien magistrat pour préparer sa défense, puisqu'il avait accès aux audios, selon Mariel Albarrán, fournis par Fuentes Cruz.

Les documents consultés par Infobae Mexique indiquent que ce responsable a un dossier d'actions pour lesquelles il a même été sanctionné pour la perte de kits d'enquête qui ont empêché la poursuite de la justice dans une affaire qui s'est produite en 2011. Il n'a été puni que d'une suspension de cinq jours jusqu'en 2016.

En plus de cela, il avait déjà un dossier d'échec administratif disciplinaire au sein de l'Organe de contrôle interne, consistant en une réprimande publique dans le dossier CI/PGJ/D/0817/2007. José Manuel Fuentes Cruz a donc persisté à adopter une conduite qui entraînerait des carences dans la bonne administration de la justice.

L'affaire reste non résolue, malgré la somme des irrégularités internes, ainsi que trois enregistrements qui entendent même la voix de l'ancien magistrat, le rapport médical, les décisions du FGJCDMX, les rapports sur les symptômes des victimes, des rapports indépendants et, surtout, le témoignage des filles.

« Il y a des audios où mes filles racontent d'une voix vivante l'introduction des doigts et des agressions. Des audios dans lesquels mes filles, la première d'entre elles, pleure en me demandant d'aller la chercher à l'endroit où elle se trouvait, avec son agresseur, avec son père. Aujourd'hui, je sais qu'elle pleurait parce qu'il l'a agressée dans les toilettes publiques », a déclaré Albarrán en mars 2021.

Les crimes ont été commis à plusieurs reprises : chez les filles, dans un parc, dans le département de Cavazos López et dans sa camionnette, lorsqu'il les a laissées à l'école ; comme indiqué dans les enquêtes qui ont été renvoyées par la mère des mineurs à ce média.

Manuel Horacio Cavazos López cherche à reprendre ses fonctions malgré les accusations dont il a été l'objet et a utilisé des demandes reconventionnelles et des intimidations contre son ex-femme. Il a même voulu soutenir sa défense en faisant valoir que les mineurs étaient formés à ce qu'ils racontaient sur le viol.

Depuis qu'il a été licencié en février 2020, il est protégé pour être ratifié à son poste, cette fois, à vie. On lui a refusé la ratification tacite, mais on lui a accordé que le Congrès de la capitale a justifié de ne pas le maintenir en poste, ce qui a été contesté et est en attente.

Avec tout cela, Mariel Albarrán souligne les extensions de l'accès à la justice dans le cadre d'une collusion d'autorités cherchant à se protéger mutuellement. Pendant ce temps, le bureau du procureur de la capitale n'a pas répondu en temps opportun lorsqu'il a été consulté sur les procédures internes engagées contre les fonctionnaires mentionnés dans cette affaire.

