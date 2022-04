Manu Ginobili est officiellement entré au Temple de la renommée : comment, pourquoi et qu'est-ce que cela signifie

Tu peux toujours être plus grand...

Il semble que cela ne puisse pas être le cas d'Emanuel David Ginobili. Mais aujourd'hui, il a fait ses preuves lorsqu'il a été officiellement annoncé comme l'un des cinq nouveaux membres (il est rejoint par les anciens joueurs Tim Hardaway et Swin Cash et les anciens entraîneurs George Karl et Bob Huggins) du légendaire Temple de la renommée de Springfield. Parce que c'est vraiment énorme, pour ce que c'est mais aussi à cause de la symbolique. C'est, rien de moins, qu'un Argentin étant reconnu par l'élite et au sein du pays qui dirigeait le basket depuis sa naissance, il y a 131 ans. C'est également une réaffirmation du fait que cet Argentin appartient à l'élite mondiale de ce sport. C'est aussi l'un de ces repères qui nous invitent, une fois de plus, à vivre une carrière qui a eu bien plus que des titres, des bagues, des prix, des numéros et des disques, qui nous obligent à plonger dans une trajectoire qui l'immortalise comme un autre, sans être l'un des meilleurs de l'histoire... Pour réfléchir à pourquoi et comment il l'a fait. Pour nous, pour le sport argentin, c'est un autre jalon qui le place dans l'Olympe des Dieux, ce qui le confirme comme un athlète unique, idéal et rêvé, ce qui fait également de lui, en raison de son comportement non pollué, un exemple pour notre pays, un symbole que nous pouvons, étant comme lui, autant de fois que nous aimerions être et ne pas être en tant qu'Argentins...

Un pas de plus vers l'éternité d'un enfant qui rêvait à peine d'être grand — en tant que garçon, il avait du mal à grandir en hauteur jusqu'à ce qu'il frappe la poussée — et de jouer, comme ses frères, dans notre Ligue nationale. Que plus tard, au fil du temps, il s'est enthousiasmé par l'équipe nationale - il n'a atteint le Major qu'à l'âge de 21 ans - ou peut-être jouer à l'étranger. Mais jamais autant, ni proche, admis par lui-même et ses proches. Si MG a remporté son premier tournoi à 22 ans, en Italie... Si à Bahía Blanca, à l'âge de 15 ans, il a même été coupé par une sélection de cadets et est allé à la descente avec son club de quartier, Bahiense del Norte, à 17 ans, douleur qu'il a endurée en pleurant, enfermé dans sa chambre pendant des heures. Nous parlons d'un garçon qui n'est pas né prédestiné à être une star mondiale, comme s'il était arrivé à un LeBron, un Jordan, un Kobe, un Messi ou un Maradona. Manu, plus que quiconque, a été construit comme il est aujourd'hui. Et il est devenu un Seigneur des Talents parce que certains d'entre eux étaient, bien sûr, nés, mais la plupart, en réalité, il les a travaillés avec sa discipline, son professionnalisme, sa passion et sa détermination, un combo qui inspire et excite même ceux qui ne suivent pas autant le basket.

Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama

Mais il faut revenir à l'information, qui dit que le Bahian a réussi sa première année de sélection - trois ans doivent s'écouler depuis sa retraite. Il y a des personnages de l'histoire qui ne réussissent jamais. En fait, il n'est que le troisième joueur sud-américain — derrière les Brésiliens Oscar Schmidt et Ubiratan Pereira — et le premier Latino hispanophone à entrer dans ce lieu qu'il immortalise. Et d'autres prennent des années : par exemple, dans cette édition, Rip Hamilton, Chauncey Billups et Michael Finley ont été exclus, avec des parchemins importants. Manu a réussi sa première candidature. Quelque chose qui arrive rarement, sauf dans les cas où son arrivée est pratiquement unanime, comme cela s'est produit avec les Bahians.

Una trayectoria que ni el propio Manu soñaba cuando empezó a tirar al aro

La difficulté d'obtenir des privilèges est importante car vous devez passer trois filtres. En fait, les votes de différents comités composés de spécialistes. D'abord, ils vous désignent, comme cela s'est produit en décembre dernier, avec lui et 48 autres candidats. Ensuite, il y a le Comité des distinctions honorifiques, qui décide des finalistes. Dix-huit des 24 votes des spécialistes qui le composent sont nécessaires. Le MG20 l'a adopté, en février, lorsque 10 des 49 ont été élus a priori. Et maintenant, c'était au tour du conseil d'administration appelé conseil d'administration, composé de personnes déjà incluses dans le HOF, de journalistes et de spécialistes. Encore une fois, il devait avoir au moins 18 voix (sur 24). Et encore une fois, il a passé la coupe confortablement, a confié une source importante à Infobae. Les membres devaient examiner chaque finaliste, ses mérites, ses actions ou ses déclarations. Si l'un de ces éléments était considéré comme ayant porté atteinte à l'image ou à l'intégrité du jeu, avec des attitudes immorales et éthiques ou même des problèmes de justice, il pourrait être retiré de la liste. Même si c'était une fissure...

Bien sûr, avec un comportement sans tache, rien de tout cela ne pourrait arriver à Manu. Au contraire, c'était très bien pour eux d'en tenir compte. Et, en plus, son programme d'études a été abandonné... Parce qu'il faut savoir que, malgré son séjour aux États-Unis, le Basketball Hall of Fame analyse tous les mérites, pas seulement ceux de ce pays, de la NBA ou de la NCAA, par cas. La carrière épique de Ginobili en NBA, avec quatre anneaux, deux sélections All Star, un quasi-MVP, un prix du meilleur sixième homme et le meilleur pourcentage de victoires sur scène régulière de l'histoire, a beaucoup aidé, mais ce n'était pas la seule chose qui a été prise en compte. Les exploits de notre équipe nationale, qui a été la star de l'équipe nationale qui est restée au sommet pendant plus d'une décennie, avec deux médailles olympiques - or et bronze - et une deuxième place mondiale, entre autres résultats, et ce qui a été réalisé en Europe - quatre titres, dont l'Euroligue, et quatre MVP - ont également a approfondi son dossier. La même chose que la marque qu'il a laissée de ses valeurs et de son comportement — jamais un combat avec un DT, un coéquipier, un rival ou un arbitre, absence absolue de controverse pendant 20 ans — le mouvement qu'il a breveté et la façon dont il a inspiré d'autres athlètes en acceptant d'être un remplaçant — pour le bien de l'équipe — quand il était une superstar de la compétition.

C'est un choix chanté, parce que Manu était connue pour avoir de grandes chances et, d'ailleurs, parce qu'elle a été avancée par un journaliste américain jeudi, mais cela n'enlève ni émotion ni importance. Il y en avait aussi beaucoup qui croyaient qu'il devrait faire partie des 75 meilleurs joueurs de l'histoire que la NBA a choisis en octobre pour fêter ses 75 ans, et pourtant il ne l'était pas. Il était sur le point, probablement, mais il n'était pas là. Ce n'était pas un non-sens, pas plus qu'il n'était le seul à rester dehors d'une manière controversée. Vince Carter, Klay Thompson, Ben Wallace, Tony Parker, Pau Gasol, Chris Bosh, Dwight Howard et Tracy McGrady, entre autres, ont mérité de faire partie du groupe restreint et n'ont pas été inclus. Pour Manu c'est une vengeance parce que, sincèrement, il n'est pas désespéré pour des prix, comme il ne l'a jamais été, quand il était joueur. Mais il s'y attendait — bien plus que d'être parmi les 75, chose qu'il a dit qu'il ne pensait pas devoir l'être — et il savait que ses chances étaient plus grandes. C'est pour l'éternité.

Las hazañas con nuestra Selección y el haber sido la estrella del equipo nacional que se mantuvo en el tope durante más de una década fueron claves para la elección

Choses du destin, Manu entrera dans le HOF avec une autre ancienne figure de la NBA et c'est, par coïncidence, qui le captivera avec son jeu d'adolescent à Bahia. C'est Tim Hardaway, le roi du crossover, ce changement de direction que font les joueurs lorsqu'ils pénètrent dans la jante. Manu a été captivé par son style lorsqu'il a vu l'équipe des Warriors et le célèbre RUN TMC, un trio super offensif que le meneur a formé avec Chris Mullin et Mitch Richmond depuis 1989 et 1991, juste au moment où MG a commencé à regarder la NBA chez lui à Vergara 14 à Bahia. Un trident mortel qui totalisait en moyenne environ 70 points par match et gagnait le surnom des premières lettres des noms, qui étaient les mêmes qu'un célèbre groupe de rap des années 1980. Aujourd'hui, le fils est mieux connu, qui est dans la NBA, mais le vrai bon était le père. L'une des bases les plus créatives et captivantes à voir de l'histoire. Cinq fois All Star et cinq fois All NBA Team —une fois qu'il était dans le premier, le quintette idéal-, ce petit char qui semblait toujours jouer dans un paddock a pris sa retraite après 15 saisons avec des moyennes de 17,7 points et 8,2 passes décisives.

Suite à cette annonce officielle, lors de la Finale 4 de la NCAA qui se déroule à La Nouvelle-Orléans et dont nous rencontrerons le champion ce lundi, l'intronisation aura lieu en septembre, lors d'une cérémonie qui aura lieu les 9-10 à Springfield, Massachusetts, avec des billets en vente prochainement. Pour l'instant, c'est un fait : le basket-ball du Valhalla a un nouveau membre : Emanuel David Ginobili. Et il est argentin. Rien de plus et rien de moins. Applaudissements, mesdames et messieurs.

CONTINUEZ À LIRE :