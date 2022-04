Si le Pérou gagne le repêchage : quand affrontera-t-il la France, le Danemark et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Bien qu'il reste encore trois équipes à connaître pour compléter les 32, le Pérou y est inclus, la FIFA a organisé le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde Qatar 2022 ce vendredi 1er avril à Doha. Là, on a découvert que, si l'équipe péruvienne parvient à battre son rival au repêchage, elle sera dans le groupe D aux côtés de la France, du Danemark et de la Tunisie. De plus, les dates des matches et les stades possibles sont déjà connus.

Selon Eduardo Combe, les scénarios dans lesquels le Pérou, les Émirats arabes unis ou l'Australie pourraient jouer seront les suivants : stade Lusail à Lusail 974, stade Education City à, stade Al Jonoub à Al-Wakrah, le tout dans la capitale du Qatar. De plus, les dates seraient jouées du mardi 22 novembre au mercredi 30 novembre. N'oubliez pas que seuls les deux premiers se qualifient pour les huitièmes de finale.

Comme on le sait déjà, la 'bicolore' saura si elle fait partie de ce groupe lorsqu'elle définira le match contre les Émirats arabes unis ou l'Australie le 13 juin à partir de 13h00 (heure péruvienne) à Doha. Les deux pays qui disputeront les qualifications asiatiques joueront le 7 du même mois dans la même ville.

La dernière fois que le Pérou a participé à une coupe du monde, la Russie 2018 a affronté le Danemark le premier jour et la France le deuxième jour. Dans les deux matches, il a perdu 1-0, mais ce sont les 'Gaulois' qui ont été totalement éliminés de la compétition. Le seul but du match a été marqué par Kylian Mbappé. Quelques semaines plus tard, les « bleus » ont été couronnés champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire.

DATES DU GROUPE D :

Mardi 22 novembre Pérou, Australie ou Émirats arabes unis vs France

Samedi 26 novembre Pérou, Australie ou Émirats arabes unis vs Tunisie

Mercredi 30 novembre Pérou, Australie ou Émirats arabes unis vs Danemark

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en Lima y logró el repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

VOICI COMMENT LES GROUPES ONT ÉTÉ FORMÉS :

GROUPE A

- Qatar

- Equateur

- Sénégal

- Pays-Bas

GROUPE B

- Angleterre

- L'Iran

- États-Unis

- Écosse, Pays de Galles ou Ukraine

GROUPE C

- Argentine

- Arabie Saoudite

- Mexique

- Pologne

GROUPE D

- La France

- Pérou, Australie ou Émirats arabes unis

- Danemark

- Tunisie

GROUPE E

- Espagne

- Costa Rica ou Nouvelle-Zélande

- Allemagne

- Japon

GROUPE F

- Belgique

- Le Canada

- Maroc

- Croatie

GROUPE G

- Brésil

-Serbie

- Suisse

- Cameroun

GROUPE H

- Le Portugal

- Le Ghana

- L'Uruguay

- République de Corée

Así quedaron los grupos de Qatar 2022.

JORGE LUIS PINTO FAVORI LE PÉROU À REPECHAJE

Jorge Luis Pinto, ancien entraîneur des Émirats arabes unis, s'est exprimé dans une récente interview et a déclaré que les équipes sud-américaines sont supérieures à celles qui jouent les qualifications asiatiques, en l'occurrence la dernière équipe qu'il a dirigée et Asutralia. « J'ai affronté l'Australie lors de la dernière qualification parce que nous avions les séries éliminatoires avec eux, c'est une équipe plus européenne, qui fait pression et qui joue simplement, avec une touche rapide. Emirates est plus technique et possède un centre avant extraordinaire. Pour moi, le Pérou est le favori pour remporter le repêchage. Nous, les Sud-Américains, avons plus de dynamique, plus de touche de balle, en général plus de football », a-t-il commenté dans une interview à Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

