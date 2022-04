Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

Après que la Fédération internationale de football associatif (FIFA) a confirmé que Hayya Hayya (Better Together), ou « Better Together » en espagnol, sera la chanson officielle de la coupe du monde du Qatar 2022, la célèbre chanteuse de Barranquilla Shakira est devenue une tendance sur les réseaux sociaux pour un raison particulière.

Des milliers de fans de football à travers le monde se souviennentl'une des plus grandes réalisations de l'artiste - chanter Waka Waka (C'est l'Afrique) lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, il y a plus de 12 ans.

Cependant, bien que plus d'une décennie se soit écoulée, le rythme collant du single colombien est toujours présent dans l'esprit des fans de football internationaux et, en écoutant Hayya Hayya, ils se sont souvenus du succès de Shakira et de la façon dont il a marqué un tournant dans l'histoire de la Coupe du monde.

En fait, les internautes ont non seulement mis en avant le Waka Waka de Shakira, mais se sont également souvenus de « La-la-La », un autre des succès footballistiques de la Colombienne, qu'elle a sorti pour la coupe du monde au Brésil en 2014 en collaboration avec Carlinhos Brown.

Pour l'instant, on sait que Hayya Hayya (Better Together) sera interprétée par Trinidad Cardona, Davido et Aisha et sera la mélodie qui donnera le coup d'envoi de la coupe du monde de football de cette année qui, pour la première fois de son histoire, aura lieu à la fin de l'année : du 21 novembre au 18 décembre.

« Cette chanson, qui réunit des voix des Amériques, de l'Afrique et du Moyen-Orient, symbolise la manière dont la musique et le football peuvent rapprocher le monde », a déclaré Kay Madati, directrice commerciale de la FIFA.

Bien que l'équipe nationale colombienne n'ait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de cette année, qui se tiendra au Qatar, la représentation du café et du brandy du pays a été marquée dans plusieurs tournois sportifs, soit par les joueurs, soit par les comptines musicales qui ont accompagné les compétitions.

Dans Infobae, nous avons relaté les chansons des derniers championnats du monde qui, avec la confirmation du single de cette année, ouvrent la voie à un autre single qui sera chanté sur tous les continents du monde.

Cette mélodie a été donnée par les Américains Will Smith et Nicky Jam, ainsi que par l'époque albanaise du Kosovo Istrefi, qui a interprété la chanson produite par le célèbre DJ Diplo.

Ce single a été interprété par Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leitte qui a marqué une nouvelle ère dans le football. De plus, dans ce championnat, l'équipe colombienne a remporté de belles victoires et, presque, elle fait partie des favorites.

Il convient de rappeler que la chanson de la Coupe du monde Qatar 2022 a été présentée à l'approche du tirage au sort qui choisira le chemin que chaque équipe devra tracer pour soulever la Coupe du monde tant attendue. Dans le chapeau 1, les équipes ayant le meilleur classement de la FIFA et l'hôte (Qatar, Belgique, Brésil, France, Argentine, Angleterre, Espagne et Portugal) ont été affrontées.

