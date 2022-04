Le prix du poulet et des légumes continue d'augmenter : comment cela affecte-t-il l'économie et comment y remédier ?

Foto de archivo. Un vendedor cobra dinero en un puesto en el mercado de Surco en Lima, Perú, 31 de agosto de 2018. REUTERS / Mariana Bazo

Au cours des derniers mois, une hausse des prix des produits alimentaires a été signalée. Maintenant, le panier de base est passé à S/1 500 semelles. En outre, l'arrêt indéterminé des transporteurs de marchandises met en péril l'approvisionnement des marchés de détail dans diverses villes du pays.

Cette hausse des prix se produit lorsque l'inflation dans le pays atteint des niveaux qui n'ont pas été perçus depuis des décennies. Selon l'économiste et analyste politique Miguel Santillana, les chiffres de l'Institut national de la statistique et de l'informatique (INEI) indiquent que :

« Le taux d'inflation national pour mars est de 1,5, le plus élevé des 10 dernières années. L'inflation cumulée au cours des 12 derniers mois, depuis mars 2021, est de 7,46, soit également le plus haut en 10 ans. Si l'on analyse uniquement pour la ville métropolitaine de Lima, l'indice des prix à la consommation (IPC) est de 1,48, soit l'inflation la plus élevée en 26 ans. Il en va de même pour l'IPC de Lima (région), qui est de 6,83, un chiffre qui n'a pas été observé depuis plus de 20 ans. »

PRIX DES ALIMENTS

Le prix du poulet a augmenté progressivement, lentement, mais dans certaines régions, il atteint des chiffres supérieurs à ceux des soles S/15. Selon le Bulletin de commercialisation et des prix des OISEAUX - mars 2022 du ministère du Développement agraire et de l'Irrigation (Midagri), ce jeudi 31 mars, « le poulet standing a été vendu à 6,87 s/dollar le kilogramme, soit une augmentation de dix cents par rapport à hier ; impossible de vendre le montant total offert ».

Ainsi, l'économiste Jorge Carrillo Acosta souligne que l'augmentation au Pérou est une conséquence directe de l'augmentation internationale du maïs et du blé.

« Lorsque la pandémie a commencé, il y a eu un problème d'approvisionnement, car nous étions tous confinés dans la maison et la même quantité n'a pas été vendue. Mais lorsque les restrictions ont pris fin, il y a eu une surdemande mondiale qui a provoqué une flambée du prix du maïs. Et c'était normal en raison du contexte de pandémie, mais il était prévu qu'il se normalise en 2022. Cependant, avec la question de l'Ukraine et de la Russie, le problème a de nouveau explosé, car la Russie et l'Ukraine font partie des 5 premiers producteurs de maïs au monde, elles sont connues comme le grenier de l'Europe », a-t-il souligné à ce média.

Selon le bulletin Midagri, au cours des sept derniers jours, le prix sur les marchés de détail était de 10,53 soles S/. Cependant, le 30 mars a connu une augmentation des soles S/1,39, coûtant 11,92 S/$ par kilo de poulet.

Dans le cas des légumes, l'augmentation moyenne des prix est de 107 %, selon le Rapport sur les revenus et les prix du GRAND MARCHÉ DE GROS DE LIMA del Midagri.

Dans ce cas, cela a grandement influencé la hausse du prix international du pétrole, qui « à un moment donné était de près de 150 dollars le baril », selon Carrillo Acosta. Actuellement, cet hydrocarbure se négocierait à 100 dollars, mais il continue de rester à un prix plus élevé que l'an dernier.

« Au Pérou, nous sommes importateurs nets, 80 % du pétrole que nous consommons est importé. Le prix international nous affecte beaucoup car le prix de l'essence, du diesel et des autres dérivés du GPL augmente. Cela rend plus coûteux de vous apporter, par exemple, des oignons d'Arequipa à Lima ou d'apporter des citrons de Piura à Lima ou d'apporter des légumes de Huancayo Jauja à Lima », a expliqué l'économiste.

Les facteurs climatologiques influencent également la situation, mais de manière secondaire.

ACTION GOUVERNEMENTALE

Compte tenu de cette situation, le gouvernement a pris des dispositions pour trois mois pour incorporer de l'essence à 84 et 90 octane et du gasohol à 84 octane dans le Fonds de stabilisation des prix des carburants pétroliers (FEPC). Il a également été incorporé, jusqu'à la fin du mois d'avril, dans le diesel 2 et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac.

« Mais il ne s'agit pas d'une subvention directe. Cela réduit le prix auquel le producteur achète à l'importateur. Mais cela ne se traduira pas nécessairement par le prix que vous vendez au grossiste ou au détaillant. Rien ne garantit que cette réduction de subvention atteindra le consommateur », a déclaré Carrillo Acosta.

L'économiste soutient que le gouvernement devrait se concentrer sur l'amélioration du revenu des citoyens péruviens et de la qualité de l'emploi. Les conditions de travail et l'informalité dans le pays sont plus défavorables que les années précédant la pandémie de COVID-19.

« Avant la pandémie, le revenu moyen des Péruviens, selon l'INEI, en décembre 2019, était de près de 1 600 soles. Maintenant, il y a environ 1450 soleils. De plus, nous avons déjà près de 80% d'informalité », a-t-il ajouté.

Toutefois, des divergences au sein du cabinet des ministres rendraient cette possibilité difficile. Miguel Santillana mentionne que le ministre de l'Economie, Oscar Graham, est négligé à plusieurs reprises. Par exemple, l'élimination de l'externalisation des services, par le ministère du Travail et de la Promotion de l'emploi (MTPE), selon l'économiste, avait eu lieu sans consulter le MEF.

« La position du ministre de l'Économie est l'une des plus faibles des 30 dernières années et elle est extrêmement dangereuse car elle rappelle au ministre de l'Économie Alan Garcia », a-t-il dit.

Par conséquent, il soutient que ce que le gouvernement de Pedro Castillo doit faire d'abord, c'est « avoir un nord clair », puis « mettre des gens capables à des postes clés, ne pas remplir l'État de partisans du gouvernement et ne pas faire de sales transactions sous la table ».

Scénarios probables

La grande question qui se pose aux familles est la suivante : « Quand le problème sera-t-il résolu ? » Jorge Carrillo Acosta soutient qu'il nous reste encore des mois où l'économie familiale sera touchée.

« Ce qui est prévu, c'est qu'au moins cette année, ces prix nous accompagneront. Espérons qu'au cours de la seconde moitié, à partir de juillet, les cours internationaux du pétrole, du maïs, du blé, de l'huile de soja et d'autres intrants généraux pourraient commencer à baisser. Déjà pour le premier semestre 2023, nous pourrions parler de normalisation, mais pour l'instant, cette question va nous frapper longtemps », a-t-il déclaré.

