Le Grand Sembraton national, un engagement à restaurer les écosystèmes en Colombie

Le ministère de l'Environnement a annoncé qu'entre le vendredi 22 avril, date à laquelle le Jour de la Terre est commémoré, et le 29 du même mois, jour où la Journée de l'arbre est célébrée, aura lieu le Grand Semis national, une initiative qui vise à contribuer à l'objectif de planter 180 millions d'arbres dans La Colombie d'ici 2022.

Cela a été annoncé par le ministre de l'Environnement, Carlos Eduardo Correa, qui a expliqué que ces journées massives de plantation d'arbres indigènes, qui seront surveillées et surveillées par les autorités environnementales, offrent des avantages tels que la filtration des polluants urbains et des petites particules ; la régulation de l'eau flux et améliorer leur qualité, atténuer les changements climatiques en absorbant le CO2 ; et conserver et accroître la biodiversité urbaine en fournissant un habitat, de la nourriture et une protection aux plantes et aux animaux.

« Quand on plante un arbre, on sème la vie. J'invite tous les Colombiens à se joindre à nous à l'occasion de cette fête nationale. Nous allons dire une fois de plus au monde que la Colombie est un acteur majeur dans la lutte mondiale contre le changement climatique et que grâce aux arbres, nous allons permettre à la Colombie de mieux respirer. Nous avons déjà signalé la plantation de plus de 118 millions d'arbres à travers le pays. C'est avec des faits que nous y parvenons », a déclaré le responsable du portefeuille Ambiente.

Cette initiative est menée dans le cadre du programme « Respira », qui vise à contribuer à l'éducation, à la conservation et à la restauration des écosystèmes du pays, qui a été récemment lancé pour susciter l'appropriation de l'éducation environnementale, la biodiversité et la sensibilisation aux ressources naturelles qui représentent l'une des plus grandes richesses de la Colombie.

Où semer ?

Pour les personnes ou les institutions intéressées à participer aux jours du Grand Sembraton national, elles doivent choisir une plante indigène de leur localité d'une hauteur supérieure à 30 centimètres, elles doivent également choisir un lieu pour effectuer la plantation, s'assurer que cet endroit n'est pas rugueux avec des sols rocheux, avec pentes élevées, avec des niveaux élevés d'érosion ou de mouvements de masse ; éviter les périmètres avec passage de câbles haute tension, de pipelines d'aqueducs, de gazoducs ou d'oléoducs.

Comment faire ?

« Premièrement, creuser un trou qui mesure deux fois la taille du conteneur de transport de la plante et au moins 30 centimètres de large ; deuxièmement, retirez les herbes environnantes qui empêchent la croissance ; troisièmement, la plante doit être placée à l'intérieur du creux avec la racine étirée, de sorte que la tige soit au niveau du sol ; quatrièmement, le sol doit être ajouté avec l'engrais (organique, fumier provenant d'animaux de ferme) ; cinquièmement, il est recommandé de bien compacter autour de lui pour éliminer l'air et, enfin, d'humidifier la plante avec suffisamment d'eau », a déclaré le ministère de l'Environnement.

Enfin, le portefeuille a invité les participants à la conférence à signaler les semis sur le comptoir de l'entité situé à l'adresse https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ ou via l'application « Respira 2030 », tout en appelant à la plantation d'espèces indigènes.

