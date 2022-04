Julián Castillo : le jeune Colombien qui peint des peintures murales avec du sang contre la violence.

Colombian artist Julian Castillo draws a mural depicting Puerto Rican singer Rene Perez, aka Residente, before painting it with human blood donated by volunteers, at the Siloe neighborhood in Cali, Colombia, on March 23, 2022, in rejection of violence. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

Julián Castillo est Caleño, aime les jus de fruits et se lever tôt pour faire de l'exercice. Il est tatoueur et artiste. Il a obtenu plusieurs records du monde avec son travail et, récemment, a été sur le radar de la presse internationale pour son portrait de la chanteuse portoricaine Residente, réalisé avec du sang humain. Selon lui, l'idée est que le sang est une excuse pour l'art et non pour la guerre. À l'époque, Infobae a présenté des détails sur son travail. Nous l'avons interviewé aujourd'hui.

Comment débuter dans l'art ?

Tout a commencé parce que j'ai réalisé que je pouvais bien dessiner, un peu mieux que les autres. C'était en troisième année. Je ne me souviens pas très bien de son âge. C'est là que j'ai continué à dessiner. À l'école, je me suis toujours démarqué pour bien faire les choses. Quand j'ai obtenu mon diplôme, à cette époque, je me suis fait tatouer et j'ai aimé tout ce que cela impliquait, alors j'ai décidé d'apprendre à le faire. J'ai installé mon studio et j'ai également commencé à peindre dans les rues. C'était l'année 2010. Je suis sorti peindre à l'aube et j'ai commencé à apparaître dans la presse. Je ne sais pas pourquoi. En 2017, j'ai réalisé la plus grande peinture murale au crayon au monde et j'ai atteint un record que personne n'avait surpassé. J'ai continué à expérimenter avec différents matériaux, crayons, marqueurs. En 2019, nous avons eu l'idée du sang. Nous avons fait un stage à l'Universidad del Valle et nous avons réalisé que le sang allait pourrir et disparaître en peu de temps. J'ai décidé d'ajouter du pigment pour le tatouage et l'acronal, pour le protéger de la pluie et conserver la couleur. Avec cela, nous avions déjà une formule et la même année, j'ai peint la première peinture murale, ce qui m'a beaucoup plu.

D'où vient l'idée de peindre avec du sang ?

En 2019, il y a eu de nombreuses manifestations, marches, contre de nombreuses injustices. Ce que nous avons fait, c'est de coupler ces situations pour fonctionner et cela nous a plu. Nous continuons, le collectif avec lequel je travaille et j'expérimente. En 2021, j'ai eu la chance de réaliser une peinture murale de Luisito Comunica à Siloé. Un influenceur de Cali, El Traveler, a visité ma ville et a beaucoup parlé de mes peintures murales. J'ai trouvé que c'était un geste très agréable de sa part et nous avons parlé de réaliser la murale à Siloé. Nous avons convenu de la possibilité que le youtubeur puisse visiter le site. S'y rendre était difficile, mais être là tout s'est très bien passé, malgré le fait qu'il y avait une atmosphère très tendue, surtout dans la partie basse de Siloé. Nous avons joué la pièce et Luisito y est arrivé. Depuis lors, tout a été merveilleux. Les gens ont connu Siloam de mieux en mieux. Ils pensent que c'est plus intéressant. Récemment, relativement, j'ai eu cette idée du sang, car Siloam est un endroit constamment menacé par la violence. L'intention de ces œuvres est de transmettre un message de paix, impliquant toutes les personnes, célèbres ou non, les leaders sociaux, les gens ordinaires. Ce que nous voulons, c'est que cela soit connu dans de nombreux endroits.

El artista colombiano Julián Castillo. (Luis ROBAYO / AFP)

Qu'est-ce qui a provoqué le fait que ses œuvres soient connues dans tant d'endroits ?

Nous nous en sortons vraiment bien. Hier, j'ai même eu un entretien avec Antonio García Villarán, critique d'art très important en Espagne. Nous avons parlé de la possibilité de convertir ces œuvres en NFT afin de les promouvoir. L'idée est de les vendre et avec l'argent récolté pour pouvoir travailler sur des projets qui nous permettent de promouvoir et d'améliorer la situation à Siloé. L'idée est d'offrir également un espace où les enfants de Siloé peuvent se réunir pour peindre.





