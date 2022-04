Dilbert Aguilar et ses musiciens ont été maltraités en périphérie d'une chaîne de télévision

A-t-il encore perdu ses papiers ? L'émission Magaly Tv : La firme a annoncé que Dilbert Aguilar et ses musiciens avaient été maltraités par Milagros Leiva lorsque le bus du groupe était garé à l'extérieur Télévision Willax.

Selon les vidéos et l'histoire de Magaly Medina elle-même, l'animatrice de télévision est montée à bord des moyens de transport du groupe cumbia pour exiger avec arrogance qu'ils quittent les lieux, ceci parce qu'ils se trouvaient sur leur place de parking.

De même, un journaliste du programme ATV est allé interviewer le chanteur de cumbia et lui a demandé s'il était vrai que Milagros Leiva, quand il était furieux, a commencé à le regarder en bas devant tous ses collègues de travail.

« Est-ce qu'il t'a dit qui tu es, qui tu as battu ? » , ils ont consulté le chanteur de Cumbia. « Oui, il s'est mis sur ce ton. Elle est montée dans le bus pour crier (après ses musiciens) d'un ton hautain », a-t-il dit.

Selon Dilbert Aguilar, l'animateur de Willax Televisión est allé le chercher après l'altercation avec ses musiciens et n'a pas hésité à essayer de le faire se sentir inférieur, un peu comme les musiciens qui l'ont accompagné ce jour-là.

« Il m'a dit : 'Hé, qui sont ces mal adaptés' et d'autres adjectifs à mes garçons. Je ne savais rien parce que j'étais dans un autre environnement. Je ne savais rien à ce sujet, je me suis dit qu'il devait se passer quelque chose pour qu'ils réagissent ainsi. Et puis les garçons m'ont raconté ce qui s'est passé », a-t-il raconté.

À un autre moment, le chanteur de cumbia a confirmé que Milagros Leiva ne s'était pas comporté correctement avec lui malgré le fait qu'il était invité sur la chaîne de télévision. « Non, c'est devenu... Qui avez-vous battu ? C'est comme ça que ça s'est passé », a-t-il ajouté.

Pour clarifier les faits, Dilbert a mentionné que l'autobus de son groupe était garé à l'endroit indiqué par le travailleur du canal, et que si elle leur avait demandé de quitter le site de manière amicale, ils l'auraient fait immédiatement.

« Le gardien n'a pas mis à cet endroit, elle a dû y aller d'une manière plus aimable, comme le ferait n'importe quelle personne physique. Demandez au conducteur un espace pour accueillir sa voiture », a-t-il ajouté.

Enfin, la chanteuse s'est excusée auprès de Milagros Leiva si jamais elle était offensée par ses musiciens, mais a souligné que la façon dont elle est montée dans le bus pour leur demander de sortir du parking, n'était pas la bonne.

« Oui, il y avait quelque chose qui la dérangeait que je m'excuse, que je me suis excusé auprès des garçons, mais ce n'était pas le ton, ni la façon de demander une faveur pour prendre sa retraite », a ajouté le cumbiambero pour les caméras de Magaly Tv : La signa.

