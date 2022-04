Défaillances signalées dans l'application BBVA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del banco español BBVA en Madrid, 4 de febrero de 2015. REUTERS/Andrea Comas

Avec la légende « Désolé, le service BBVA est temporairement inactif. Veuillez réessayer » à l'écran, les utilisateurs ont signalé la baisse de service de l'application bancaire BBVA Mexico vers 13 heures ce vendredi. Ce qui a agacé des milliers d'utilisateurs sur Twitter.

« BBVA Mexico informe tous ses utilisateurs que nous rencontrons des intermittences dans nos services. Nous nous efforçons de le résoudre le plus rapidement possible et de réaliser les opérations dont nos utilisateurs ont besoin. Nous nous excusons pour les désagréments causés », a indiqué la banque dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Les utilisateurs ont indiqué que ce n'était pas la première fois que cela se produisait au cours de l'année et qu'il était également récurrent que cela se produise à quinze jours et qu'ils devaient effectuer des paiements importants. Les opérateurs de l'institution bancaire ont répondu à certains messages en indiquant qu'ils travaillaient sur la situation et ont invité les utilisateurs à essayer de saisir l'application dans la journée.

La banque a annoncé en 2021 qu'environ 15,1 millions de clients numériques étaient enregistrés, ce qui représente une croissance de 31,8 % par rapport à l'année précédente en raison de la crise sanitaire. Mais depuis l'année dernière, il y a eu diverses intermittences dans les systèmes, notamment dans l'application mobile.

Por medio de las redes sociales el banco informó a sus usuarios sobre las fallas que estaban presentando. (Foto: twitter/ @BBVA_Mex).

La dernière baisse a eu lieu à peine près d'un mois le 28 février, lorsque les utilisateurs de l'application BBVA ont signalé une baisse similaire sur Twitter. Plusieurs internautes ont affirmé qu'ils pensaient que leurs cartes avaient été clonées, car « Informations non disponibles. Nous ne sommes pas en mesure d'afficher vos informations pour le moment. Try again » était la légende présentée dans l'application ; mais grâce aux réseaux sociaux, ils savaient que c'était à nouveau un échec de la banque.

L'application se lit comme suit : « Chez BBVA, nous améliorons pour vous, développons et intégrons des services innovants dans notre infrastructure qui amélioreront votre expérience dans notre application BBVA Mexico. En raison de ce processus de maintenance, le service n'est pas disponible. Nous rétablirons le fonctionnement dès que possible. Merci de votre compréhension !

Malgré le fait que la plupart des tweets concernant l'événement soient ennuyeux par les utilisateurs qui utilisent cette banque, vous pouvez trouver divers mèmes de certains qui ont pris la chute de l'institution avec humour.

Es recurrente que el servicio se caiga en fecha de pagos como quincenas. (Twitter: @ale197958)

Selon la plateforme DownDetector, 66 pour cent se sont plaints de défaillances du service bancaire mobile, tandis que 29 pour cent ont signalé des défaillances liées aux services bancaires en ligne et 7% pour cent des dépôts en général. En plus du fait que les interruptions ont commencé vers 12h20, atteignant le point culminant à 13 heures. Les villes les plus touchées sont Guadalajara, Mexico, Monterrey et Tijuana.

À la fin de l'année dernière, Eduardo Osuna, directeur de BBVA Mexique, a expliqué les échecs récurrents dans son service et a déclaré que : « Il y a certains problèmes qui ont à voir avec un excès de transactionalité qui peut se produire à tout moment, c'est presque toujours prévisible dans la quinzaine, sur un pont , vous faites des estimations de la transactionnalité, vous préparez l'ensemble de votre infrastructure à supporter 50 à 70 millions de transactions. Mais si, à tout moment, une dégradation d'une plate-forme peut dégrader le service. Normalement, si ce n'est pas une panne majeure, que vous devez abaisser le système, ce que nous appelons l'intermittence se produit. »

