Pour la Maison Blanche, l'invasion russe de l'Ukraine a été un « désastre stratégique »

White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

La directrice de la communication de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, a déclaré jeudi que les États-Unis disposaient de preuves que l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine avait été « un désastre stratégique » pour la Russie. Il a également ajouté que Moscou fera face à d'autres sanctions.

« Poutine lui-même a dit que ces sanctions ont imposé des coûts sans précédent à l'économie russe, et notre rôle est de continuer à renforcer l'Ukraine sur le champ de bataille », a déclaré le responsable américain dans la salle de presse de la Maison-Blanche.

« Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour être transparents. Même avant l'invasion de Poutine, nous nous sommes efforcés de fournir des informations qui donnaient une idée de ce que nous savions que la Russie allait faire. Faire comprendre que nous savions quelles étaient leurs intentions a eu l'impact de les désavantager », a-t-il dit. « Je pense que nous avons vu, d'une manière générale, que l'invasion était une erreur stratégique, qu'elle affaiblissait la Russie »

En revanche, il a dit avoir « vu des informations selon lesquelles le moral des militaires russes est bas. Et je pense que cela ne surprendra personne qui a vu ce que l'armée russe endure ici. Vous avez des recrues. Vous avez des personnes qui ont été engagées pour mener cette bataille incroyablement fatigante. Donc, je ne pense pas que ce soit une surprise pour qui que ce soit que le moral soit bas. »

Bedingfield a également précisé qu'il n'y avait aucun projet actuel de pourparlers directs entre Joe Biden et Poutine, et a réitéré que les États-Unis souhaitaient une « désescalade tangible de la guerre par la Russie » avant d'envisager tout type de rapprochement direct avec le chef du Kremlin.

« Pas actuellement. Nous avons clairement indiqué que toute reprise de la diplomatie à ce niveau nécessiterait une démonstration significative de la part des Russes d'une réduction importante et nous n'avons pas vu cela », a déclaré Bedingfield à un journaliste de CNN.

La dernière fois que Biden et Poutine se sont entretenus au téléphone, c'était le 12 février, environ deux semaines avant le début de son invasion par la Russie.

Dans les prochains jours, les États-Unis ajouteront 120 entités de Russie et de Biélorussie à leur liste de sanctions : « Le département du commerce prendra également des mesures supplémentaires pour dégrader les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et du transport maritime de la Russie en ajoutant 120 entités en Russie et en Biélorussie à la liste des entités, augmentant ainsi le nombre de les partis et les Biélorusses ont ajouté à la liste plus de 200 depuis le début de l'invasion ».

Bedingfield a ajouté que le fait d'être sur la liste signifie que ces entités « ne peuvent plus obtenir de technologie de pointe des États-Unis sans licence, ce qui dans la plupart des cas, sinon tous, sera refusé ».

« La puissance de ces restrictions va s'aggraver au fil du temps à mesure que la Russie utilisera les réserves restantes. Par exemple, des pièces de rechange pour certains avions et réservoirs. Nous continuerons d'imposer des coûts sans précédent pour renforcer la position de l'Ukraine et transformer le choix du mot de Poutine en une faille stratégique. »

