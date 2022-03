L'Uruguay a exempté les nouilles et les produits de boulangerie de la TVA afin de modérer la hausse des prix due à la guerre en Ukraine

Foto de archivo de una espiga de trigo en un campo en la localidad ucraniana de Hrebeni, en la región de Kiev Jul 17, 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko/

Ces dernières semaines, le gouvernement uruguayen s'est inquiété de la hausse des prix de certains produits de base du panier, tels que la découpe de rôti ou les œufs. Cette hausse est due en grande partie au fait que, grâce à l'invasion russe de l'Ukraine, les prix sur les marchés internationaux ont grimpé en flèche.

Les températures élevées survenues pendant l'été dans le pays, qui ont causé la mort de milliers de poules pondeuses et l'une des plus grandes sécheresses de l'Uruguay, sont également pertinentes à cette situation.

Luis Lacalle Pou a annoncé l'ajustement des prix du carburant : dans l'essence, l'augmentation sera de trois pesos uruguayens (0,07$) et dans le diesel, de cinq pesos (0,12$) EFE/Ivan Franco/Archives

Dimanche soir dernier, après l'annonce du résultat du référendum visant à abroger 135 articles de la loi sur l'examen urgent, le président Luis Lacalle Pou a donné une conférence de presse où il a déclaré qu'il aurait « une réunion importante sur le sujet des prix » cette semaine et où il prendrait des mesures pour baisser le coût des aliments du panier de base.

Ce mercredi, le président a rencontré le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche et le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines pour discuter des mesures qu'ils allaient prendre en matière de prix.

Plus tard, il a annoncé que la taxe sur la TVA (22% sur le prix du produit) sera exonérée sur les nouilles et les produits de boulangerie pendant 30 jours, avec la possibilité de l'étendre à un décret. Le pouvoir exécutif doit envoyer un projet de loi au Parlement cette semaine pour fixer l'exemption.

Dans ce cas, il a ajouté que le gouvernement évalue également l'importation de certains produits qui ne sont pas fabriqués en Uruguay qui « ont quelques problèmes tarifaires ». Le pétrole en est un exemple. La possibilité de « faciliter la question des droits de douane sur les importations » est discutée.

Le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Omar Paganini, a également déclaré mercredi que la crise énergétique et les conflits qui ont suivi avec le reste du monde ont un impact non seulement sur le prix des carburants, mais aussi sur « le blé et les oléagineux, sur la farine et l'huile », et que « globalement, nous constatons un impact inflationniste, et le gouvernement met toutes les cartes sur la table pour la contenir d'une manière ou d'une autre. »

Il a ajouté que « pour une petite économie comme celle de l'Uruguay, assez ouverte sur le monde, ce n'est pas facile » et c'est pourquoi ils « gèrent toutes les options et le travail continue ».

De son côté, le sénateur du Cabildo Abierto et membre de la coalition des partis de centre droit au gouvernement, Guido Manini Ríos, a également rencontré le président Lacalle Pou et lui a envoyé quelques propositions pour contenir la hausse des prix.

Le sénateur a fait valoir que « pour une durée indéterminée », ceux qui commercialisent auprès du public n'ont pas de marge bénéficiaire pour « une vingtaine » de produits du panier alimentaire de base. En échange de ce sacrifice, l'État s'engagerait à procéder à une démission fiscale qui compenserait la baisse des revenus.

Hier, le président a annoncé l'ajustement des prix du carburant qui entrera en vigueur le 1er avril. Dans le naphta, l'augmentation sera de trois pesos uruguayens (0,07$) et dans le diesel, elle sera de cinq pesos (0,12$).

Lacalle Pou a souligné les efforts déployés par le gouvernement pour apporter un ajustement mineur aux pourcentages fixés par le rapport Import Price Parity (PPI) de l'Energy and Water Regulatory Unit (URSEA), a rapporté Underslinado.

« Le pouvoir exécutif continuera d'évaluer l'évolution des cours internationaux du pétrole et de ses dérivés, et leur impact sur la situation financière de l'ANCAP, avec l'engagement d'utiliser les outils à sa disposition pour atténuer l'impact sur les consommateurs de cette situation défavorable », a déclaré le ministère de l'Énergie, Industrie et mines.





