Le train maya : des progrès au détriment de l'environnement

Le train maya est l'un des mégaprojets de l'administration du président Andrés Manuel López Obrador, dont l'objectif est de développer l'économie et le tourisme dans le sud-est du pays, malgré le fait que des organisations civiles se soient prononcées contre sa construction. Il a investi 200 milliards de pesos et comprend un tronçon de 1 554 km qui traversera les États de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan et Quintana Roo.

Selon la description du projet sur son site web, l'un de ses principaux axes est économique, puisque selon les chiffres officiels, 7,3 millions de personnes vivent dans la pauvreté, dont environ 30% sont en situation d'extrême pauvreté dans la région sud-sud-est de le pays.

« Le développement n'a pas atteint la région de la même manière que dans les États du nord et du centre du pays », explique-t-il, donc l'un des objectifs du train maya est de stimuler l'économie dans la région sud, en encourageant le tourisme dans la péninsule du Yucatan et dans les autres entités où le train va passe.

Le projet comprend 7 sections de construction et est composé de 18 stations et 12 arrêts. Il y aura également deux types d'itinéraires : simple et double, et trois services de transport seront proposés, un pour la population locale, un pour les touristes et un autre pour le transport de marchandises. Cela créerait des emplois dans les zones entourant la construction du train, connu sous le nom d' « effet multiplicateur ».

Depuis décembre 2018, le plan de développement du train Maya a été annoncé (Photo : Twitter/TrenmayaMX)

Cependant, des organisations civiles et des membres des communautés autochtones se sont prononcés contre le projet, non seulement en raison de l'impact environnemental qu'il implique, mais également en raison de l'impact sur les droits des communautés autochtones de la région, ainsi que du risque pour le patrimoine historique et culturel.

Selon l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH), 2 288 sites archéologiques situés dans un rayon de 10 kilomètres de la ligne de chemin de fer seraient directement touchés, ainsi que la concentration du tourisme et l'empreinte écologique que cela implique.

Le Centre mexicain pour le droit de l'environnement (CEMDA) a indiqué que le train maya pourrait provoquer la déforestation de 2 500 hectares de forêts humides et sèches. Parmi les principaux impacts environnementaux, citons les suivants :

- Pénurie d'eau dans la région de Calakmul et pression exercée sur sa zone archéologique en raison de l'augmentation du nombre de visiteurs (sur les 40 000 visiteurs actuels, le chiffre est estimé à 3 millions). Selon l'organisation Serendipia, 3 millions de touristes génèrent environ 1,5 million de tonnes de déchets solides et 1,6 million de mètres cubes d'eaux usées par an.

- Risque de collecte des ordures à Calkmul, car il n'existe aucun service spécial pour cela.

-Le bruit généré par les trains peut affecter l'orientation des chauves-souris. Il convient de noter que le « Volcan de los Bats » est situé dans la réserve d'État de Balam-kú. Sept espèces de chiroptères insectivores ont été identifiées à l'intérieur et on estime que près de trois millions de chauves-souris y vivent, selon l'étude Impact of Communication Routes on Wildlife in Protected Areas.

Les réserves d'État de Balam Kin et Balam Kú, à Campeche, ainsi que le parc national de Palenque et les zones de protection du canyon d'Usumacinta, au Chiapas, seraient affectés par la construction du train maya (Infographie : Infobae México)

De même, la construction du train maya devrait entraîner la déforestation, la dégradation et la fragmentation d'au moins 23 zones naturelles protégées, telles que Yum Balam, les mangroves de Nichupte, Uaymil, ainsi que les réserves de Sian Ka'an et Calakuml (zones considérées comme des sites du patrimoine mondial). Il toucherait également 7 régions terrestres prioritaires et 11 régions hydrologiques prioritaires, selon une lettre signée par plus de 100 associations civiles.

Selon une étude réalisée par le Conseil national de la science et de la technologie (Conacyt) publiée en décembre 2019, les autres zones naturelles protégées qui seraient affectées par sa construction sont les réserves d'État de Balam Kin et Balam Kú, à Campeche, ainsi que le parc national de Palenque et le Canyon Zones de protection d'Usumacinta, au Chiapas.

D'autre part, le CEMDA souligne que le projet impliquerait également l'extinction de la flore et de la faune, affectant principalement le jaguar, le singe hurleur, le singe-araignée, l'ocelot, le tapir, le puma, le crocodile, ainsi que des espèces de serpents, des chauves-souris, des iguanes et une grande variété d'oiseaux résidents et migrateurs. En outre, le ramón, le cèdre, le ciricote et certaines espèces de palmiers seraient également touchés. Au total, 6 637 arbres et 178 espèces différentes de plantes seraient touchés, qui devraient être enlevés.

À cet égard, le Cemda a déposé trois amparos en 2021 : un pour des questions environnementales en raison du non-respect par les autorités des droits environnementaux des locataires ; un autre pour violation du processus de consentement autochtone et un autre pour manque de consultation environnementale.

Pour sa part, le groupe Ocean Futures Society a publié une lettre adressée au président du Mexique dans laquelle il se prononce contre la construction du train maya, car l'étude de l'impact environnemental de la section 5 n'a pas été prévue, qui est divisée comme suit :

Section 5 Nord, en charge de La Sedena. Il va de Cancún à Playa del Carmen. Il couvre une superficie de 49,8 km et comprendra trois stations : l'aéroport de Cancun, Puerto Morelos et Playa del Carmen.

Section 5 Sur, gérée par Grupo México et la société espagnole Acciona. Il s'étend de Playa del Carmen à Tulum, sur une longueur de 60,3 km. Il aura deux stations (Tulum et Tulum Aeropuerto) et trois arrêts (Xcaret, Puerto Aventuras et Akumal).

L'organisation créée par l'océanographe français Jean Michel Cousteau a invité AMLO à visiter cette section de son mégaprojet, car elle met en péril les rivières souterraines, et a assuré que sa position répondait à la défense des forêts, de la faune et des cavernes submergées de la région.

En conséquence, plusieurs militants se sont prononcés contre sa construction. Lundi 28 mars dernier, un groupe d'activistes de Greenpeace a symboliquement arrêté la construction de la section 5 de ce projet, s'enchaînant à des machines comme forme de protestation.

Fonatur présente les dernières finitions du train maya, l'un des mégaprojets de l'administration d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Photo : Twitter/ @TrenMayaMX)

Cela était basé sur l'argument selon lequel la loi générale sur l'équilibre écologique et la protection de l'environnement (Lgeepa) était violée, car les travaux ont été effectués sans manifestation d'impact environnemental. Aleida Lara, directrice des campagnes de l'organisation, a expliqué à Efe qu'en raison du sol karstique et des pores de la péninsule, la construction du train dans cet espace n'est pas viable.

Et le fait est que la section 5 a également été critiquée par un groupe de célébrités qui, sur les réseaux sociaux, ont promu la campagne « Sélvame del Tren », à travers laquelle ils ont déclaré que la construction du train maya affecterait les rivières souterraines et d'autres zones naturelles. annulation.

Le groupe était composé d'Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarran, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón et Barbara Mori, décrits comme des « pseudo-écologistes » par le président Andrés Manuel.

En ce qui concerne l'utilisation des terres, le 17 janvier 2022, le ministère du Développement agraire, territorial et urbain (Sedatu) a officialisé l'expropriation de 198 propriétés privées, qui couvrent une superficie de 2 millions 410 000 107 mètres carrés. Cette zone couvre trois municipalités du Quintana Roo : Solidaridad, Benito Juárez et Puerto Morelos, situées dans la zone de la section 5.

Il convient de rappeler que quelques jours plus tôt, le 11 janvier, Rogelio Jiménez Pons a quitté la Direction générale du Fonds national pour la promotion du tourisme (Fonatur) et Javier May, qui était à la tête du Secrétariat de la protection sociale, a pris sa place.

Par la suite, le 19 février, 231 terres ont été expropriées à Quintana Roo pour la construction de la même section, couvrant une superficie de 535 hectares, située à Solidaridad (112), Tulum (77), Puerto Morelos (40) et Benito Juárez (2).

Les autres organisations qui se sont prononcées contre ce méga-projet sont le MOCE Yax Cuxtal, le Jaguar Wildlife Center et Voices Unidas de Puerto Morelos.

CONTINUEZ À LIRE :