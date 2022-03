Ils ont capturé les responsables d'avoir écrasé deux agents de la circulation à Ecatepec pour éviter une amende

Ce mercredi, une vidéo enregistrée par les caméras du C5 a été publiée dans laquelle un conducteur a été frappé par deux femmes agents de la police de la circulation à Ecatepec pour éviter une violation due au fait qu'il ne circulait pas en raison d'une urgence environnementale.

Cette séquence montre une section de l'Avenida Central, à la hauteur de Vocacional 3, située dans le quartier Valle de Ecatepec de cette municipalité de l'État du Mexique, où les agents ont mené une opération pour garantir le fonctionnement du Aujourd'hui ne circule pas le programme.

Par conséquent, et pour éviter de bloquer la voie Mexibus en direction de Ciudad Azteca, ils ont arrêté trois véhicules, dont la Fiat grise à coffre rouge, qui, risquant d'être sanctionnée, a décidé de percuter les quatre policiers qui l'ont empêchée de passer.

Deux d'entre eux ont été grièvement blessés et en quelques secondes, il a fui les lieux. Immédiatement, les autres hommes en uniforme se sont approchés de leurs compagnons pour s'occuper d'eux et détourner la circulation de l'endroit où ils se trouvaient. En outre, une patrouille a commencé à l'atteindre, mais au bout d'un moment, ils n'ont pas trouvé les responsables.

Les sujets ont tenté de s'échapper dans le CDMX (Photo : Secrétariat à la sécurité d'Edomex)

Les victimes de cette attaque ont été identifiées comme étant Sihomara García, 37 ans, qui présentait des contusions au crâne et aux extrémités, ainsi qu'une blessure frontale. Il a également été signalé qu'Adelina Ivón Vicente, 48 ans, avait également des contusions, mais uniquement aux extrémités.

Par la suite, le secrétaire à la sécurité d'Edomex a indiqué qu'à la suite de leurs blessures, ils avaient été transférés dans une clinique IseMyM. Il a également confirmé qu'ils avaient entrepris une opération et un suivi avec les caméras C5 pour retrouver les responsables.

Le communiqué officiel mentionnait que les hommes qui avaient écrasé les deux policiers de la Direction générale de la sécurité publique et de la circulation (DGSpYT) avaient été présentés à l'autorité compétente pour révéler la responsabilité des crimes de blessure et de résistance.

Il a été détaillé que les actions avaient été menées par des membres de la Direction générale de la lutte contre le vol et le transport des véhicules (DGCrVYT) de l'agence, qui ont mis en œuvre le déploiement de recherches pour trouver où ils se trouvaient.

Les deux ont été mis à la disposition des autorités (Photo : Secrétariat à la sécurité d'Edomex)

« Avec l'aide de caméras de vidéosurveillance, le personnel du Centre de contrôle, de commandement, de communication, d'informatique et de qualité (C5) a rapporté le parcours de la cible en temps réel ; tandis que les officiers de terrain ont effectué un déploiement territorial et lors de la détection de leur entrée possible dans la capitale du pays, le travail a été coordonné avec leurs homologues Capitalinos », a déclaré l'institution mexicaine.

Les agents ont réussi à rattraper les sujets sur l'avenue Constitución de la República, dans le quartier de Providencia, dans le bureau du maire de Gustavo A. Madero, appartenant au CDMX. Les hommes en uniforme ont demandé à l'équipage d'arrêter la marche, action qu'ils ont menée.

Les hommes ont été identifiés comme étant Alary « N » et Omar « N », qui, après avoir entendu leurs droits, ont été transférés au bureau du procureur de San Cristóbal, dans la municipalité d'Ecatepec, où le kit de recherche a été lancé pour déterminer leur statut juridique.

On s'attend à ce que dans les prochaines heures son statut juridique et un éventuel procès contre lui soient clarifiés, au cas où des enquêtes sur la relation avec l'événement qui a fait deux blessés, qui, jusqu'à présent, sont maintenus sous surveillance médicale. La durée pendant laquelle ils seront maintenus hors service est inconnue.

